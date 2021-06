Demuestra Demi Rose que no hay prenda que cubra su retaguardia

Posar con las prendas más chiquitas o escotadas, e incluso sin sujetador, es una de las pasiones más grandes de la modelo Demi Rose, quien justamente presumió que no hay prenda que cubra su enorme retaguardia, y menos siendo bikinis, ¡los más chiquitos!

Con una prenda roja que se pierde entre sus atributos y que corresponde a un exquisito bikini de tono rojo encendido despojándose además del sujetador, la británica conquistó una vez más a sus 16.7 millones de seguidores, sólo que esta vez, a través de una de sus fanpages (página de fans).

Desde Ibiza, España, el puerto donde vive Demi Rose, tuvo a bien mostrarse casi como llegó a este mundo en una especial pose, de espaldas y mostrando apenas dicho bikini rojo.

Posando sentada sobre una de sus piernas y con uno de sus acostumbrados peinados y sutil maquillaje, Demi Rose dejó boquiabiertos a sus millones de fanáticos a través del perfil @demirosexoxo_ cuya fanpage sólo posteó a una chica de rodillas, imitando a la británica de 26 años.

Y es que, es un hecho que posar semi desnuda o sin nada de ropa y cubriendo sus encantos con algunas prendas o pétalos de flores entre otros elementos de la naturaleza, es una de las cosas que más le gusta hacer a Demi Rose frente a su fotógrafo de cabecera, Danny Desantos y a su basta audiencia virtual.

La postal que apenas ha llegado a 289 'me gusta', ha logrado algunos comentarios como: "Hey you beautiful gorgeous sexy angel!!!!! You look amazing!!!!" (¡¡¡¡Hola, hermoso ángel sexy, hermoso!!!!! ¡¡¡¡Te ves increíble!!!!) o "Muy hermosa mi amor".

Por otro lado se leen algunos piropos como "Encantadora" o "Hermosa" y más comentarios: "Baby its you beautiful nice sexy love baby demi rrose kiseeeeees lots kiseeees" (Bebé eres tú hermosa agradable sexy amor bebé demi rrose kiseeeeees muchos kiseeees [besos]).

"I wish she was on my patio!" (¡Ojalá estuviera en mi patio!), "Mommy you are like to spend all this day by your side and caress you all" (Mami estas como para pasar todo este dia a tu lado y acariciarte todo).

"Muy hot" también se incluye dentro de los mensajes y el de este fan francés: "Très très sexy beauté sexy beauté de corps magnifique" (muy muy sexy belleza sexy hermosa belleza corporal), y alguien más le solicitó que Demi le respondienra un mensaje: "Answer my text on hangout please I need to talk to u" (Responde mi mensaje de texto en el Hangout, por favor, necesito hablar contigo).

"I love the way you look Demi lawdddd lol" (Me encanta la forma en que te ves Demi Lawdddd lol), se lee también entre la veintena de mensajes que la británica ha recibido a través del re-post.