Demi Rose y su sexy negligé blanco, ¡el sueño de todo hombre!

La modelo británica Demi Rose anda más atrevida y seductora que nunca, pues recientemente dejó atónitos a sus fanáticos con una serie postales en las que aparece posando con un sexy negligé blanco, con el que confirma que es ¡el sueño de todo hombre!

Fue el domingo pasado que la británica de 26 años se lució con las montañas y un poco de la bahía de Ibiza, España de fondo, mientras seducía con sus encantos a cada caballero que la ha visto en su cuenta de Instagram, en la que se lució una vez más.

Y es que con una tercia de postales, Demi Rose dejó ver sus encantos y con su sexy negligé blanco semi traslúcido, dejó muy poco a la imaginación; y por si fuera poco, la también DJ utilizó un mini bikini que apenas cubre sus partes más privadas.

Para nadie es un secreto que la modelo más apreciada de Europa en redes sociales sea partidaria de enseñar de lo que está hecha desde sus 18 años y hasta sus partes más íntimas... No obstante, cada día sigue sorprendiendo más a sus followers, quienes además de compartirle sus fogosas opiniones con cada publicación, admiran su descomunal belleza.

"Dreaming" (Soñando), escribió Demi Rose al pie de su publicación dominical; descripción apoyada por una imagen de una nube y un sol, desde Ibiza Magic Island o Ibiza, España, el lugar de ensueño para la top model, donde vive desde hace tiempo.

Y sí que la británica nacida en Birmingham, Reino Unido invita a soñar, pues con ese par de sensuales prendas, literalmente encendió los ánimos de sus más de 17.3 de seguidores en la red de la camarita, por lo que recibió comentarios "de a montón".

Entre los más de 12,200 mensajes que la sensación europea ha recibido -siendo una de las publicaciones con las que ha batido récord por el número de comentarios y el de likes (me gusta), se leen algunos como: "GIRL! Your a DREAM come true!" (¡CHICA! ¡Eres un SUEÑO hecho realidad!), "Perfect pic!", (¡Foto perfecta!), "So Creamy!" (¡Tan cremosa!)...

"You’re So Hot" (Eres tan fogosa), otros más apuestan por que Demi Rose debió de haber elegido otro oficio: "You must have been a cheerleader" (Debes haber sido una animadora) que seguramente prendería a todo su público con esas prominentes curvas que posee. Alguien más le escribió: "Amor, te ves hermosa... feliz domingo... bebe (besos)".

Otros fanáticos más, escribieron: "Very sexy sweetie baby" (Muy sexy cariño, bebé), "Magic" (Mágica), "Love you @demirose" (Te amo @demirose). La lista de mensajes es interminable y al momento, Demi Rose, ha logrado 1.007.620 corazones rojos, entre los que destacan el del cantante Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera; quien normalmente visita su sitio para admirar su belleza.

