Demi Rose y Jennifer Lopez conquistan en redes en bañador blanco

Tanto la modelo británica Demi Rose como la cantante Jennifer Lopez, son dos de las figuras más importantes de las redes sociales; pues la belleza y el cuerpazo de cada una, las han posicionado en la cima del éxito y a sus 26 y 52 años respectivamente han conquistado como lo hicieron luciendo curvas en bañador blanco.

Por su parte, 'la Diva del Bronx' ha logrado llegar al corazón del público estadounidense e internacional, gracias a su entrega en los escenarios musicales, así como en la industria cinematográfica con decenas de exitosas películas. Y a sus 52 años sigue siendo una de las figuras más visitadas en Instagram, a través de su perfil personal con más de 184 millones de seguidores; no por nada, cada paso que da en su carrera es un boom entre su público.

Sus postales circulan en redes sociales a diestra y siniestra por muchos de sus fanáticos, quienes se han dedicado a crear perfiles enteros de la novia del actor estadounidense Ben Affleck. Y en las últimas semanas, compartieron una postal en la que JLo aparece tomándose una selfie frente al espejo con un diminuto bikini blanco, que parece ser resultado de un de sus tantas historias de Instagram.

"Most sexy queen Jennifer Lopez #jlo #jlofans #jlomusic #jlostyle #jlobooty #jlofashion", [La reina más sexy Jennifer Lopez]" se lee en la descripción de la postal de la instantánea de JLo.

Y a través de la propia fanpage (página de fans) de la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) ha recibido los mensajes más halagadores; algunos se leen como: "Linda, hermosa, preciosa", "Wow, che físico", "Bella", "Beautiful" (Hermosa), "Wow!", son algunos de los piropos que han dedicado decenas de fans a la neoyorquina.

Y en cuanto a la británica Demi Rose, quien incursionó en las redes sociales desde hace ocho años y poco a poco se convirtió en una celebridad gracias a su belleza y figura de diosa, ha traspasado fronteras a través de la web y es reconocida mundialmente.

"Quisiera ser tu bikini para disfrutar de tu [tajada]", "Your one sexy woman Demi Rose" (Tu única mujer sexy Demi Rose), "Different look" (Look diferente), "Very good!!!!!" (Muy bien!!!!!), se lee por su parte en la también fanpage (página de fans) que ha etiquetado a la británica de 26 años.

Pues su forma de posar ante las cámaras para ser vista en el mundo entero, la ha coronado como una de las modelos de raíces europeas más admiradas; incluso, en los últimos meses ha aumentado considerablemente de seguidores; pues de 13 millones a principios de este 2021, hoy, goza de un total de 18.7 millones de followers... Así luce en bañador blanco.

