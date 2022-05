Demi Rose, una mujer de ensueño con vestido traslúcido y una cascada de fondo

Como un ángel o alucinación, apareció este domingo la modelo británica Demi Rose, que luce como una mujer de ensueño tras lucir con un vestido color blanco traslúcido y con una cascada de fondo, lo que también se traduce a un paisaje de ensueño que cualquiera quisiera disfrutar en vivo y a todo color.

Pues Demi Rose se ha catalogado a sí misma como una mujer fuera de serie, una fémina que tras impactar a millones de seguidores de sus rede sociales en todo el mundo, también podría formar uno nuevo, tras un discurso fantasioso pero que al mismo tiempo indica su gran deseo de abrir o crear nuevos horizontes.

Y es que la también creyente de las cuestiones esotéricas y místicas, les ha hecho el día este domingo a sus ya 19.4 millones de seguidores en Instagram al lucir como una princesa, como una verdadera belleza de un cuento de hadas.

Una mujer de ensueño en un paisaje inigualable

La británica de 27 años, se trasladó a un lugar que parece ser Ibiza, España, la isla mágica como ella le llama al lugar donde vive desde hace tiempo y después del que podría ser su regreso de Estados Unidos; aunque podría ser también desde Palm Spring, último lugar de donde publicó una postal posando en bikini verde.

Y vaya que Demi Rose tiene deseos de crear nuevos mundos, pues en la descripción de su publicación se lee: "When you are born in a world where you don’t fit in, it’s because you were born to help create a new one", lo que en Español significa: "Cuando naces en un mundo en el que no encajas es porque naciste para ayudar a crear uno nuevo".

Fantasía, sueño o realidad, el hecho es que Demi Rose ha vuelto a revolotear cualquier pensamiento entre sus fans y ha vuelto a recoger los comentarios más llenos de admiración con cierta intensidad que siempre son un buen aliciente o inspiración para la británica, para seguir creando no sólo mundos nuevos, sino también contenido fresco que sigue dejando perplejos a sus seguidores desde el primer segundo de verla en la web.

Esta vez, la celebridad nacida en Birmingham, Reino Unido, compañó su vídeo del tema "Not Forgotten" de Austin Farwell y A N T I T H E S I S, lanzado en 2021 del álbum "Auspicious Pt. I" y que obedece a la máxima expresión de la música instrumental en piano y con voces que transportan a lugares inimaginables.

Demi ha logrado reunir mensajes como "Realmente hermosa", "I love this video of you!! Angel energy", (Me encanta este video tuyo!! Energía angelical), "You are out of this world" (Estás fuera de este mundo), "Beautiful Demi" (Hermosa, Demi), el obligado "Wow" o "Very beautiful princess" (Una princesa muy hermosa).

También se lee: "Beautiful... I hope you have an amazing weekend at 100" (Hermoso... espero que tengas un fin de semana increíble al 100), "Always looking gorgeous" (Siempre luciendo como una diosa), "Only one word "Paradise"..." (Sólo una palabra "Paraíso"). A tres horas de haber publicado su vídeo, Demi Rose ha logrado 58.576 'Me gusta' y 774 comentarios.

