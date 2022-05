Demi Rose, una mamacita cubierta de espuma este Día de las Madres

Durante una de sus últimas visitas a México, la modelo Demi Rose, presumió cuerpazo en toda la extensión de la palabra y su envidiable anatomía... y este 10 de mayo, día en que se celebra el Día de las Madres, se le puede ver como toda una mamacita cubierta de espuma en un vídeo que circula en redes sociales.

Pues además de impactar seriamente a sus fans en su perfil de Instagram, también se puede ver más material de ella en otros sitios de Internet. Y es que el pasado mes de enero, Demi Rose Mawby -como es su nombre completo-, compartieron a través de YouTube, algunos vídeos que había publicado en Instagram, pero también en otros perfiles.

El primero, se trata de un vídeo que pudo haber colocado en su cuenta de Only Fans, en el que se le ve cubierta de espuma gran parte de su cuerpo, por supuesto sin bikini ni alguna otra prenda que le cubra parte alguna de su escultural cuerpo.

Envuelta en espuma

Así fue como Demi Rose hizo de las suyas en dicho clip en el que también se le puede ver tallándose con sus manos, su abdomen y alrededor de sus encantos y sus partes más íntimas que de no haber sido por la espuma que la cubría, hubiera dejado al descubierto.

En el canal V.I.P., encargado de regalar esas imágenes a los millones de internautas que navegan por la web, se puede leer una descripción muy especial de Demi Rose que expresa: "Demi Rose is an established British model, social media influencer, and global ambassador of women-centric website PrettyLittleThing. In 2016, she came into the spotlight after she was rumored to be in a relationship with Kylie Jenner’s ex-boyfriend, Tyga".

"Demi Rose es una modelo británica establecida, influyente en las redes sociales y embajadora mundial del sitio web centrado en las mujeres PrettyLittleThing. En 2016, se convirtió en el centro de atención después de que se rumoreaba que estaba en una relación con el exnovio de Kylie Jenner, Tyga".

A diferencia de las publicaciones de su cuenta de Instagram, esta vez no se pueden leer los comentarios, pues están desactivados debido al atrevido contenido de la publicación; pero lo que sí es un hecho, son la gran cantidad de reproduciones que tiene el vídeo, pues llega a 101.190 visualizaciones desde el pasado 7 de enero de 2022 que fue compartido y tiene 1,398 'Me gusta'.

La modelo de 27 años siempre se ha caracterizado por su mostrar y presumir su atractiva belleza en redes sociales, es por ello que se ha convertido la favorita de muchos. Al día tiene 19.5 millones de seguidores en Instagram y seguramente en redes como Facebook, Twitter y su página privada de Only Fans, no son la excepción en el número de followers.

