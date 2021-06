Demi Rose, una diosa en bikini desde la isla de Bali, Indonesia

Los climas tropicales son los favoritos de la modelo Demi Rose, pues además de la vegetación de los lugares, con elevadas temperaturas, la británica tiene la habilidad de elevar también el pulso de sus admiradores, como lo hizo recientemente al recordar, su estancia en la isla de Bali, Indonesia durante un caluroso verano, pero no sólo eso, sino que además mostró su figura de diosa con un diminuto bikini color marrón.

Fue desde el hotel Camaya Bali, Bamboo House que la británica de ahora 26 años, ya empezaba a atraer seguidores por mostrar sus postales más intensas con sus más diminutos outfits playeros y bikinis de particular diseño, que no dejan mucho a la imaginación, pero que sin lugar a dudas, hacen a demi Rose, una de las favoritas.

Esta vez, la top model, eleigió un outfit playero de dos piezas color café, para lucir su figura de reloj de arena que no son más que una de sus acostumbradas tangas y un sujetador con un cruce de listones arriba del abdomen que le dan un toque especial al modelito.

Pero gue a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram que la londinense, recordó su estancia en la paradisíaca isla de Indonesia que se encuentra entre aguas del Océano Pacífico y el Océano Índico, en verano de 2019.

Y en una recordada postal, en la que luce cuerpo de diosa, Demi Rose sólo escribió "I miss Bali". Esta vez no se pueden ver comentarios ni los acostumbrados 'likes', pero hace dos años, la británica recibió un sinfín de mensajes a través de sus publicaciones en su perfil de Instagram.

"Mirror mirror on the wall..." (Espejo espejo en la pared...), escribió aquella vez la estrella de las redes sociales, mientras se tomaba una selfie desde un sutil ángulo de perfil, con su celular de última generación. Por lo qu recibió halagos como "Hermosa", "Divina", "Encantadora", "Beautiful", o la intensa confesión: "I'm praying for you to love me" (Estoy rezando para que me ames).

"You are so quite girl" (Eres tan chiquita), "Que exquisita, para comérsela a besos", "Eres muy hermosa, bendiciones para ti", "Very good, my congratulation!" (Muy bien, mis felicitaciones), fueron otros de los comentarios que la princesa londinense, recibió por mostrar su cuerpo con cada parte en su lugar.

Para verse un poquito más como diosa de la isla, Demi Rose eligió colocar una cinta alrededor de su frente con unas plumas que caen sobre su exquisita figura, a la altura del abdomen, por lo que le da un toque mucho más auténtico como si fuera una nativa de la selva o de la isla de Bali, Indonesia.