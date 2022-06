Demi Rose, una diosa cubierta de pétalos de rosa ¿esperando a Cupido?

La creatividad y el toque artístico que la modelo Demi Rose pone en cada foto que comparte, la han puesto como una de las famosa más visitadas en redes sociales y tras posar con su espectacular figura sólo posando con unos cuantos pétalos de rosa sobre su cuerpo, ahora parece que la británica ¡espera a cupido! como una diosa.

Pero no es así, no por ahora. Lo cierto es que para celebrar el 14 de febrero (Día de San Valentín) en todo el mundo, Demi Rose lució cuerpazo en un cuarteto de fotografías que han hecho soñar a sus seguidores. Y es que la británica posó ¡como Dios la trajo al mundo!... ¡sí, sin nada de ropa!

Pues a sus 25 años, Demi Rose lució sus curvas, posando tirada entre la naturaleza, mientras tapó su delineado cuerpo, con sólo algunos pétalos de rosas rojas colocados en estratégicas partes para cubrir lo más íntimo de su ser, en forma de camino.

Una diosa cubierta de pétalos de rosa

Y al mismo tiempo, la top model de raíces europeas, escribió: "Cupid, draw down your" (Cupido, dibuja tu arco). Pues qué a caso Demi Rose está esperando un nuevo amor en su vida o sólo espera a Cupido por la especial fecha.

"Angel of love" (Angel de amor), "Second pic is so magical" (La segunda imagen es mágica), "Is there anyone here who like it as much as I do? (¿Hay alguien aquí a quien le guste tanto como a mí?); "I want someone" (Quiero a alguien), "You’re so beautiful! Happy vday" (¡Eres tan hermosa! Feliz Día de San Velentín), son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los mensajes recibidos desde febredo de 2021.

Otros se leen: "Luckiest photographer" (Fotógrafo más afortunado), "You are Amazing! Beautiful. Stunning!" (¡Eres fabulosa! Hermosa. ¡Maravillosa!) o "Wow, incredible" (¡Wow, increíble!).

Pues además, las ganas de seguir permaneciendo entre las famosas más vistas de redes sociales, Demi Rose ha ganado terreno aún más con no menos de 709,488 corazones rojos que ha recogido, así como un total de 7,505 comentarios.

Y es que, sin duda, la británica de hoy 27 años, es una de las mujeres más belleas y exuberantes del mundo, por lo que sus intensas publicaciones son bastante concurridas en su perfil personal de Instagram y otras fanpages (páginas de fans).

