Demi Rose toma el sol con camisón abierto y arranca suspiros

Las buenas puntadas no dejan de ser la forma perfecta de cautivar a sus millones de fans, y por ello, la modelo Demi Rose apareció este miércoles tomando el sol de la forma más sensual que lo podría haber hecho, con sólo camisón rosado abierto, logrando arrancar suspiros a más de uno.

Un par de postales fueron tomadas por Danny Desantos, -su fotógrafo de cabecera-, en la azotea de su casa en Ibiza Magic Island, como le llama Demi Rose a Ibiza, el puerto español donde la británica radica desde hace algunos años.

Con la puesta de sol en su máximo esplendor y en lo más alto de su casa estilo campirano con vista al mar Mediterráneo, Demi Rose provechó la ocasión para lucir su figura de reloj de arena acostada sobre el piso de cerámica de su residencia.

Lo que seguramente puso a suspirar a sus fanáticos luego de verla posar sin reparo con sólo una prenda abierta que apenas cubrió sus encantos y unas sandalias de tacón con peluche, igual que la terminación de dicho sexy camisón.

"The grass isn’t greener on the other side. It’s green where you water it" (La hierba no es más verde del otro lado. Es verde donde la riegas), escribió la británica de 26 años, haciendo referencia que por donde se le vea, ella sigue siendo un primor a los ojos de los demás.

Y entre su semblante de sensualidad y una risa atrevida sonrisa la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, no escatimó en mostrar casi cada centímetro de su bronceada piel, lo que ha generado un sinfín de halagos de sus seguidores.

"Absolutely gorgeous!" (¡Absolutamente preciosa!), "First like" (Primer 'me gusta'), "Omg Woooo beautiful" (Omg Woooo hermosa), "Love your heart and soul Demi" (Ama tu corazón y tu alma Demi), "An angel" (Un ángel), "Que Dios me salve de los cielos", "Hot!" (¡Fogosa!), son algunos de los más de 1,500 comentarios que Demi Rose ha recibido en menos de tres horas.

Por otro lado, más de 169,600 seguidores, son los que han reaccionado a la sensualidad de Demi Rose, quienes la siguen a través de Instagram, y que a la fecha, suman más de 18.9 millones en todo el mundo.

