Demi Rose toma el sol con bañador tejido y le preguntan: '¿Te sacudo la arena?'

En algún lugar del mundo y en cualquier época del año, fue captada la modelo Demi Rose tomando el sol muy contenta con bañador tejido entre ramas de palmeras y tirada en la arena con un poco encima, y no faltó el fan que le preguntara ¿Te sacudo la arena?

La tremenda postal fue compartida precisamente por un fanático de la británica que aparece muy despreocupada y con una sonrisa dibujada en el rostro, tomando el sol en algún lugar del mundo; pues la británica es fanática de viajar y dicho sea de paso, tomarse las postales más atrevidas y cautivadoras.

Como la que se dejó tomar tirada en la playa y llena de arena en su escultural cuerpo, por lo que uno de sus tantos y más fervientes admiradores no reparó en preguntarle a la top model -a través de su publicación replicada-, si le gustaría que le sacudiera la arena que se le ve en salva sea la parte.

"¿Te sacudo la arena?", se lee en la descripción de su postal, aunado al típico emoji del changuito tapándose la boca después de haber dicho algo indebido o bochornoso; lo que denota que todavía existen hombres, que aunque se atreven a lo indebido, también tienen algo de pudor.

En tanto, no es un secreto para nadie que Demi Rose vive para complacer a sus fanáticos de todo el mundo compartiendo sus fotografías más intensas, atrevidas y que a decir verdad, dejan muy poco a la imaginación, como la antes mencionada, en la que la británica luce un bikini tejido en tonos negro, beige y marrón claro.

Y por si fuera poco, a la modelo de hoy 26 años, no le importa mostrar sus curvas en el bañador tan chiquito y escotado, pues al estar confeccionado con hilo de tejer, es posible que si se le atora en algún lugar, se quede sin alguna de las dos prendas.

A la postal, se unieron otros seguidores que apoyan el comentario principal de la publicación del pasado 30 de mayo de 2020; "Se le sopla la arena", aunque otros dos caballeros más, prefirieron llenar a Demi Rose de flores y caritas con ojos de corazón ante la mudez que les provocó dicha postal.

Por otro lado, son 638 corazones rojos los que al momento ha podido recoger Demi Rose a través de la publicación de su fan.

