Demi Rose tira rostro con escotazo en bar de Ibiza con sus amigos

Es raro ver a la modelo Demi Rose compartiendo con amigos, pues su característica principal radica en posar sola para la cámara; pero la noche de anoche, la británica se dejó ver tirando rostro con escotazo en bar de Ibiza, España con sus amigos.

Ibiza Magic Island, como llama Demi Rose al puerto español donde vive, fue testigo de una de las noches más divertidas de la top model de raíces europeas junto a un par de amigos en un glamoroso bar de la localidad, en el que degustaron platillos del Mar Mediterráneo.

Vestida de negro pero enalteciendo su belleza con su recién renovada cabellera rubia, Demi Rose tiró rostro la noche del sábado mientras lució escotazo; ése que nunca puede faltar en su outfit del día, pues hasta se tomó la obligada selfie en la que volvió a figurar ella sola.

Pero al llegar al bar, se dejó ver con su amiga, Robin Sherwood en un vídeo que publicó en sus historias de Instagram, pero no sólo eso, pues la británica hizo algunas tomas al lugar para mostrar la decoración y algunos efectos especiales, resultados de la tecnología que manejan.

Así mismo, hizo un paneo a los platillos que degustarían esa noche, que a decir verdad, obedecen a una antojable cena para los amantes de la comida del mar.

Demi Rose dejó ver su espectacular belleza junto a su amiga en el exterior del lugar y ya adentro, aprovechó para tomarse una postal en la que se le ve el escote tan pronunciado de su vestido en 'v' que por poco y llega al ombligo.

Pues pese a que lució una chaqueta de cuero color negro con estoperoles, la usó abierta, lo que le permitió lucir sus atributos en su máximo esplendor.

Tirando besos desde lo que parece ser el tocador del lugar, Dem Rose "metió un golazo" -como dijeran los futbolistas- con dicha postal que deja ver a la perfección sus encantos delanteros. Pues esa es una de las razones por las que la modelo se ha convertido en una de las celebridades favoritas de Internet y redes sociales desde que tenía 18 años.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!