Demi Rose te lleva al paraíso con bañador de tiras en playas de México

Durante su gira por el Norte de América en otoño de 2021, la modelo Demi Rose visitó lugares de ensueño en el Caribe Mexicano y otros como el Pacífico Norte en Estados Unidos; no obstante, la británica posó muy sensual llevándose al paraíso a sus fanáticos con bañador de tiras en playas de México.

Y aunque la postal no sólo mostró su característica figura curvilínea, Demi Rose quiso resaltar en su instantánea, la belleza del lugar donde se hospedó en su visita a Tulum, Quintana Roo, México; pues no perdió la ocasión de compartir la majestuosidad del lugar.

Demi Rose lució sentada en un sillón encima de un enorme alfombra en tono frambuesa con flores blancas y unos lienzos de tela con flecos a los lados del sillón color gris estilo vintage. No obstante, la naturaleza de grandes palmeras y árboles característicos del lugar, fueron lo que le dieron más realce al lugar de ensueño, que podría ser lo más parecido a un paraíso.

Pues aunque un poco lejos la imagen, la británica irresistiblemente generó los comentarios más halagadores de algunos de más de 18.8 millones de seguidores en Instagram. Y es que, no dudó en elegir un bañador color café chocolate de tiras que terminan en un sensual bikini.

Pues sus curvas y atributos estuvieron visibles siempre y en todo momento durante su estancia en México y Estados Unidos, así como desde hace algunos años (ocho) está acostumbrada a hacerlo en redes sociales, desde que tenía 18 años.

"I love you" (Te amo), se lee entre una decena de corazones rojos y caritas con ojos de amor, así como "Wowww mamacita hermosa" y "Paradise Beauty" (Belleza del paraíso), "My girl" (Mi chica), "Amazing portrait" (Asombroso retrato), "Beautiful" (Hermosa), "Un lox de belleza hermosa, felicidades amor", "Bonita imagen, pero hermosos labios besitos TERNURITA", son algunos de los mensajes que ha conseguido la británica a partir de su publicación.

Y es que, Demi Rose no perdió el porte ni la oportunidad de mostrar su sensualidad, pues posó sentada en dicho sillón con la pierna cruzada, mostrando así un poco de sus encantos y sus piernas estilizadas así como sus pies al descubierto.

Otro de los comentarios que ha generado la bella Demi se lee: "Demi is probably the cutest girl you will ever see. Mind body and spirit. One of a kind.." (Demi es probablemente la chica más linda que jamás hayas visto. Mente cuerpo y espíritu. Único en su clase..). Al momento, la también DJ ha logrado llamar la atención de al menos 161 mil seguidores y se pueden leer cerca de mil mensajes.

