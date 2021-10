La temporada más espeluznante del año como es Halloween, está por llegar y la modelo Demi Rose no escatimó en mostrar sus encantos con ajustados jeans y blusa de espectacular escote, dejando boquiabierta a más de uno y esperando el gran día.

Durante su estancia en Berberly Hills, California, la británica de 26 años no ha hecho más que cautivar a sus fanáticos desde hace un semana, como sólo ella sabe hacerlo, luciendo su exquisita figura entre transparencias, escotes y diminutas prendas.

Y para dar la bienvenida al fin de semana que literalmente empieza este viernes, Demi Rose posó muy coqueta luciendo un par de jeans de mezclilla y una blusa color negro de espectacular escote con el que no dejó mucho a la imaginación.

Lee también: Marjorie de Sousa recuerda sus inicios como villana de La Desalmada

Y es que, como es natural en la vida de Demi Rose, en esta ocasión también se olvidó de utilizar sostén y por supuesto, lució sus atributos delanteros a través de revelador escote.

"Spooky season... Corset from @prettylittlething" (Temporada espeluznante ... Corsé de @prettylittlething), se lee en la descripción de la publicación de Demi Rose, en la que no dejó de lado, la importancia de colgar un corazón negro que denota elegancia, además de glamour, coquetería y sofisticación.

Lee también: Demi Rose recuerda a Marilyn Monroe con tentador ajuar blanco

El look que la británica eligió esta vez, la hace ver diferente al resto de la mayoría de sus postales; pues pocas veces se le ve modelando jeans de mezclilla; no obstante, a decir verdad, es un aprenda que luce con estilo propio, tras poseer una figura de diosa con esas curvas tan prominentes.

Y fue así que Demi Rose empezó a generar a menos de tres horas de su publicación en su cuenta de Instagram, cientos de comentarios -932- y miles de corazones rojos, para ser exactos 125,660. Ente dichos mensajes se leen algunos como:

"That looks amazing" (Eso se ve asombroso) o "Ya amoooo". Otros más andan perdidos en fechas y escribieron: "Happy new year, positive vibes only" (Feliz año nuevo, solo vibraciones positivas). "Feeling good" (Sentirse bien [al verla]) es otro de los mensajes que recibió la británica.

Síguenos en