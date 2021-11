Demi Rose se viste de rojo como la Reina de Corazones en Halloween

Su viaje a Estados Unidos no pudo haber sido planeado en mejores fechas, pues la modelo Demi Rose aprovechó su estancia en Berberly Hills, California y recientemente se vistió de rojo como la Reina de Corazones en Halloween, causando revuelo.

Fue la tarde de este lunes que Demi Rose mostró una serie de postales tomadas en las que aparece con un glamoroso outfit color rojo y con un corona confeccionada en tela y piedras del mismo tono con la que sin duda, luce como la clásica Reina de Corazones.

Y pese a que es una de las veces en la que se ve más cubierta que nunca, Demi Rose no perdió la oportunidad de resaltar sus atributos que salen por el escote del outfit. Además, para hacer más real el personaje, la modelo se sometió a un maquillaje de ojos en tono blanco que enmarcó con sombras ahumadas en los bordes y algunos stickers negros. El make up estuvo a cargo de Lilli Kelly MakeUp.

Por otro lado, el disfraz es dela firma For the Stars Fashion House que por si fuera poco lo hizo todavía más real con una capa de cartas de corazones rojos en forma de corazón.

"Sure, I can be the Queen of your heart" (Claro, puedo ser la reina de tu corazón), aseguró Demi Rose mientras se mostraba más guapa y glamorosa que nunca en su post de este lunes por la tarde.

A menos de una hora de haber publicado su último post, Demi Rose ya ha empezado a generar mensajes tales como "Likeable.." (Simpática..). También se lee: "Hermosoooo" o "INCREDIBLE" (INCREÍBLE).

"Be patient to your followers. We love you!" (Sé paciente con tus seguidores. ¡Te amamos!). Y hubo quien recordó a la historia llevada al cine por Disney Pictures (Alicia en el País de las Maravillas": "Forever the queen of mine girl!!! DEMI IN WONDERLAND" (Por siempre la reina mía niña !!! DEMI EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS).

Otro mensaje que ha recibido la británica es "So cute" (Muy linda). Al momento, la top model más cotizada entre las europeas, ha logrado ser la reina del corazón de por lo menos 35,181 entre los que destacan el de Fernanda Castro una de las hijas del productor mexicano José Alberto 'El Güero' Castro. También se pueden leer arriba de 300 mensajes.

