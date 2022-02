Demi Rose se viste de cupido flecha a followers como diosa del amor

Justo el Día de San Valentín, la modelo Demi Rose se vistió de cupido flechó a followers como diosa del amor, según lo indicó la propia británica en una de sus últimas publicaciones con la que ha celebrado el amor y la amistad.

Y luego de una larga pausa, Demi Rose empezó con una serie de post desde el pasado domingo, cuando ya se vislumbraba la llegada del Día de San Valentín este 2022; y claro, como es costumbre, literalmente 'echó la casa por la ventana'.

Pues tras lucir un bustier rojo entre corazones para cautivar más a los enamorados, la top model de raíces europeas, se olvidó del recato y mostró sus curvas con sólo una prenda que la hizo ver majestuosa, pues lució y posó como sólo ella sabe hacerlo.

Pero fue en pleno 14 de febrero que a tempranas horas del día, la británica llamó la atención de sus más de 19 millones de seguidores tras lucir como un sexy cupido con un body blanco, bordado de pedrería plateada y pronunciados escotes, del que se desprendió un par enormes alas de cupido y combinó con unas botas vaqueras a media pierna.

"Cupid, Goddess of Love" (Cupido, diosa del amor) se lee en dicha publicación en la que Demi Rose cambió de look y lució una melena rubia con fleco y cadenas plata colgando. El escenario, esta vez fue el mar y las rocas que se forman a las orillas del océano, y arriba de las mismas y con el sol a punto de meterse, fue como la británica lució como una diosa del amor.

De perfil perfecto lanzando una flecha, de espaldas disfrutando del mar calmado y el horizonte, así como tocando un arpa rosa -la de cupido-, fue como Demi Rose se mostró al mundo y por supuesto, ha generado desde entonces, cientos de comentarios y miles de corazones rojos.

Hasta el momento, más de 254 mil seguidores han reaccionado a la publicación del amor de Demi Rose y por otro lado, se pueden leer alrededor de 2 mil comentarios, algunos se leen:

"This is Your top photo" (Ésta es tu mejor foto), "Happy valentin babe" (Feliz San Valentín, bebé), "Got your mythology wrong" (Tienes tu mitología equivocada), "No words, only emotions" (Sin palabras, sólo emociones). Un fan de habla portuguesa dijo: "Preciso de uma anja dessas" (Necesito un ángel así) o "In the second picture are you waiting for me to pull up on my boat? Because you give me a heart on..." (En la segunda foto, ¿estás esperando a que me detenga en mi bote? Porque me das un corazón en...). También: "Wow Demi that first pic is absolutely stunning, hope it was your idea" (Wow Demi, esa primera foto es absolutamente impresionante, espero que haya sido tu idea).

