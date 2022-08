Demi Rose se supera a sí misma en un carísimo vídeo desde Mykonos, Grecia

Luego de pasar unos días en la isla de Mykonos, Grecia, la modelo Demi Rose se supera a sí misma en un carísimo vídeo desde territorio griego, donde hizo de las suyas en un trabajo visual resumido en unas cuantas imágenes que dejan a cualquiera con la boca abierta y el ojo cuadrado...

Pues Demi Rose mostró el trabajo final de su colaboración en Mykonos, una isla de ensueño del país ubicado en la Península balcánica, al sur de Europa, en un vídeo de tan sólo unos segundos, en el que se puede ver el glamour de la modelo así como los elementos carísimos que utilizó para el fin.

Así mismo, la británica de 27 años, utilizó su cuenta de Instagram y compartió el clip, el que luce sus atuendos más sensuales y las poses más atrevidas que sólo ella sabe hacer en cada publicación compartida en sus redes sociales.

Lee también: Demi rose hace suya la isla de Mykonos en Grecia con foto fuera de serie

Un trabajo caro

Entre yates, paisajes naturales como la playa y el mar, y extrovertidos outfits, Demi Rose logró lo inimaginable frente a los ojos del equipo que trabajó con ella. Otros detalles como los accesorios y hasta bebidas embriagantes, fueron parte de este excepcional trabajo, que poco a poco ha ido compartiendo la modelo en su perfil de Instagram, en el que escribió este domingo:

"Feelin' nauti", (sintiendo nauti) y en el mismo se lee "BOAT DAY" (UN DÍA EN BARCO). Y luego de verla con el brasier desamarrado de enfrente en milisegundos, algunos famosos ya se han pronuniciado a su belleza y a lo que significa trabajar con la top model.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"What. A. Day" (¡Qué día!) escribió su amiga Robyn Iserwood, mientras que Ray Rich dijo: "The only good in Mykonos" (Lo único bueno de Mykonos) o "The best day! Boat life" (¡El mejor día! vida en barco), por parte de Zelda Saint-Wilde.

"HOT STUFF... I love this, like a sexy perfume ad.. We need a Demi Rose perfume I feel" (HOT STUFF... Me encanta esto, como un anuncio de perfume sexy... Necesitamos un perfume Demi Rose, siento), "Your a Goddess Demi Rose. Beautiful" (Eres una Diosa Demi Rose. Hermosa), son otros de los comentarios que se ha llevado la famosa británica.

Un total de 74,587 seguidores y 630 mensajes, son los que inundan la publicación de Demi Rose de este domingo de verano.

Síguenos en