Demi Rose se quita el sostén y hace lo impensable desde Ibiza, España

Luego de arrancar miradas y lograr seducir a sus fanáticos con un outfit de lencería en color rojo, la modelo Demi Rose se quitó el sostén e hizo lo impensable desde Ibiza, España; pues la famosa volvió a hacer estallar su perfil de Instagram con corazones rojos.

Y es que la británica no tiene reparo si de lucir sus encantos se trata, por lo que se provechó de un día soleado en el Mediterráneo para presumir todo lo que te tiene y como sólo ella sabe hacerlo, poniendo a sudar a sus fieles seguidores.

Demi Rose compartió un par de postales el pasado domingo, tal vez como regalo del Día del Padre, pues siempre queda bien para los caballeros, apreciar la infinita e inigualable belleza que a sus 27 años tiene para dar y repartir entre sus fanáticos del mundo y sobre todo entre el fandom masculino.

Su belleza sin escatimar

Incluso, aunque Demi Rose volvió a mostrarse igual de atrevida que siempre, esta vez, recurrió otros elementos que echaron a volar la imaginación de muchos de sus followers. Y es que Demi Rose se quitó el sostén y utilizó un sombrero de ala ancha para cubrir sus encantos.

¡Pero eso no fue todo! pues además de dejar de lado el sostén, antojando a su audiencia virtual, la británica utilizó un diminuto bikini animal print blanco y negro con bieses rojos, que la hicieron verse espectacular; por delante se le alcanzó a ver la prenda pero por detrás ¡se le volvió a perder! mientras lució acostada en una cama de jardín

E hizo vibrar los corazones al 1000 por hora, luego de encima comentar al pie de su publicación: "If you need me I’ll be here" (Si me necesitas aquí estaré), lo que desató cientos de miles de likes y más de 4 mil comentarios. Entre algunos se leen:

"So hot" (Que fogosa), "Queeeen" (Reina), "Emperor" (Emperadora), "Improvement" (Mejora), "So perfect", (Perfecta) o el cásico: "Yоu dоn’t have tо dress up" (No tienes que vestirte) [para lucir hermosa].

Al momento, y después de haberles regalado un buen taco de ojo a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, Demi Rose ha recibido por lo menos 269,730 corazones rojos.

