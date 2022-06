Demi Rose se presume de cerquita con bañador strapless ¡que se le esconde!

Muy cerquita de la cámara fotográfica, la modelo Demi Rose se presumió con bañador strapless que ¡se le escondió entre sus atributos!... Sí, desde Ibiza, España, la británica se lució con un outfit playero mientras derrochó elegancia con gafas de sol y una bebida refrescante.

Y es que, a decir verdad, Demi Rose no tiene reparo si de lucir sus encantos se trata; pues la top model de raíces europeas, optó por posar enfundada en un bañador de color blanco estampado con triángulos azul turquesa, con un notable escote en la parta trasera de la prenda.

Demi Rose utilizó su cuenta de Instagram para enamorar a través de una tercia de postales, desde un camastro de piscina con el mar de fondo y algunas imponentes islas de territorio español, mientras posaba de una y otra forma, todo con tal de lucir sus atributos.

Con estilo propio

Y nuevamente la británica de 27 años volvió a posar con su estilo propio, ese que ha cautivado a alrededor de 20 millones de seguidores en Instagram y de otras redes sociales que Demi Rose tiene.

"Thirsty" (Sedienta), escribió la modelo de la firma Pretty Little Thing, no dejando dudas de su necesidad de refrescarse tras colocar en su publicación una carita saboreándose con la lengua de fuera. Y tras ello, la famosa ha recabado más de mil comentarios que denotan su admiración.

"Your best post" (Tu mejor foto) se lee en uno de los comentarios, además de "You looking gorgeous today" (Luces como diosa hoy), "Beautiful queen" (Hermosa reina), "Sexy, Flawless, cute, perfect Baby" (Sexy, impecable, linda, perfecta bebé).

"Have a wonderful time" (Que tengas una maravillosa estancia), "Always looking amazing honey" (Siempre luces impresionante, cariño) y hasta la pregunta "Why so pretty? You will kill everyone by your beauty" (¿Por qué tan linda? Matarás a todos por tu belleza.).

Y los deseos de los fans se empiezan a cristalizar: "Imagine getting reply from this GORGEOUS lady" (Imagina recibir una respuesta de esta MAGNÍFICA dama). Al momento, un total de 91,759 'Me gusta' son los que han inundado la publicación de Demi Rose de este domingo.

Síguenos en