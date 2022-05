Demi Rose se presume como una joyita con vestido de singular escote

No cabe duda que la modelo Demi Rose sigue buscando la forma de enloquecer a sus seguidores y la mañana de este lunes, se presumió como una joyita ¡con vestido de singular escote! Y es que la británica se lució muy cerquita de la cámara, causando sensación a sus millones de seguidores.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, que Demi Rose eligió compartir una tercia de vídeos en los que aparece luciendo tremendo escote con un par de outfits; pero esta vez, la modelo de raíces europeas lució ¡como una verdadera joya!

Y es que, además de aparecer muy cerca de la pantalla del celular con un maquillaje más sofisticado que el que siempre luce, Demi Rose tenía un as bajo la manga en esta publicación, usar un outfit tan escotado, que además de dejar ver sus encantos, demostró su empoderamiento femenino.

Lee también: Demi Rose luce mismo outfit que Daniella Chávez usó en el Coachella Fest

Entre cadenas y perlas

Demi lució esta vez, una blusa o vestido confeccionado (al menos la parte superior) de cadenas doradas de eslabones gruesos y de cuentas de perlas, pero no sólo eso, si no que además de lo "calado" de la prenda, también mostró sus encantos delanteros con los que siempre termina sorprendiendo a sus más de 19.6 millones de seguidores.

La británica de 27 años, puso cara de diva y se lució en un vídeo compartido en sus Instagram Stories, que dura apenas unos segundos, pero con la posibilidad de descargarlo o compartirlos en redes sociales y seguir viéndola cuantas veces se desee.

Lee también: Demi Rose arranca suspiros con sofisticado outfit dorado ¡desde la Luna!

En esta ocasión no se lee ninguna leyenda ni frase como suele hacerlo en otras publicaciones compartidas en Instagram, pues hizo honor al dicho mexicano que enuncia: "Una mirada dice más que mil palabras", por lo que Demi Rose sólo se valió de modelar y coquetear frente a la cámara para volver a seducir a su audiencia virtual.

Demi Rose se presume como una joyita con vestido de singular escote. Foto Historias de Instagram Demi Rose

En otro par de clips que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, compartió, a penas si se le ve luciendo una prenda de tirantes en color rojo y con su peculiar y pronunciado escote, sin dejar mucho a la imaginación; pero aún así, Demi no muestra ni un solo centímetro de sus partes más intimas, sólo logra dar rienda suelta a la imaginación de sus millones de seguidores

Tras las publicaciones de sus historias de Instagram, no se pueden ver el número de likes ('Me gusta'), ni los comentarios, debido a que todo lo que se escribe a través de las historias, es totalmente privado, es decir cada comentario y/o reacciones. No obstante, las historias son una forma de seguir disfrutando de lo que sus fans sienten por ella cuando la ven así de sexy...

Demi Rose se presume como una joyita con vestido de singular escote. Foto Historias de Instagram Demi Rose

Síguenos en