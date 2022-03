Demi Rose se olvida del sostén y deja caer su braguita tras tomar un baño al aire libre

Sin duda alguna, la modelo Demi Rose cada vez se pone más intensa; pues durante la semana, volvió a hacer de las suyas, tras dejarse ver tomando un baño al aire libre olvidándose por completo del sostén y dejando caer su braguita ¡al aire libre!

Unas nuevas vacaciones en alguna playa del Mar Caribe, son la que se dispuso tomar la británica de 26 años, luego de celebrar con tanto amor el Día de San Valentín pasado, además de posar con una sexy vaquera, mostrando sus encantos 'a pelo' arriba de un caballo.

Y esta vez, todo indica que Demi Rose viene más dispuesta que nunca a conquistar a los internautas que no la conocían y seguir cautivando a su público virtual que ha acompañado por varios años en sus redes sociales.

Pues a decir verdad, la top model de raíces europeas, no escatima en demostrar su sensualidad en todos los sentidos, pero también combina su habilidad ante la cámara con su innegable glamour y su belleza... Y en su reciente viaje por el Caribe, la británica no ha dejado de asombrar a sus seguidores que ascienden a un poco más de 19.1 millones.

Y es que, aunque ésta no ha sido la primera vez que Demi Rose ha dejado ve su completa anatomía posando como Dios la trajo al mundo, sí es un de las qué más impacto ha generado entre sus followers, luego de aparecer duchándose al aire libre y entre la naturaleza.

Pues su buena puntada, ha recogido ya, no menos de 946 mil corazones rojos y más de 10 mil comentarios de todo tipo que en su mayoría encierran esa admiración y pasión por seguir viendo a la británica enseñando su cuerpo de ésta y otras mil maneras más.

Fue el pasado jueves, que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, deleitó a sus seguidores con sólo escribir: "Tropical" y una bebida exótica y refrescante al lado. Pero lo que sin duda, más llamó la atención de sus followers, fue su belleza y que no le teme a mostrarla tal cual es.

No por nada, se pueden leer comentarios tales como: "Demi your curves are amazing... so perfect body you have" (Demi tus curvas son increibles... que cuerpo tan perfecto tienes), "La segunda foto... uf", "Unbelievable love" (Amor Increíble), "Perfect body" (Cuerpo perfecto)...

Pues al momento, Demi Rose ha logrado conseguir específicamente 946,485 corazones rojos y millones de deseos de conocerla en persona... ¡Increíble lo que la logrado la británica en ocho años de trabajo en redes sociales!

