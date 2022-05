Demi Rose se olvida del recato y presume figura en outfit traslúcido

Así fue la vez que la modelo Demi Rose se olvidó de los prejuicios y sin recato alguno presumió figura de diosa en outfit traslúcido durante su estancia en Ibiza, España. La británica tomó como escenario esta vez, un cerro cerca del mar de la isla donde vive.

Y fue con un vestido negro pero traslúcido, que Demi Rose se lució en un par de ángulos -como es su costumbre-, pues esa vez también se valió de su belleza y aprovechó la luz del sol para lucir sus encantos en pleno día.

De perfil, de frente, alejada y más cerca de la cámara, la top model enseñó cada parte de su envidiable figura con su cabellera risada y de un rubio rojizo con el que por mucho tiempo estuvo cautivando a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram.

Cuatro fotos, una misma reacción

Fueron un total de cuatro postales en las que Demi Rose lució, presumió y restregó su belleza sin escatimar. Pues tras olvidarse de la ropa interior como el bikini y el sostén, la nacida en Birmingham, Reino Unido, provocó infinidad de reacciones.

Y por si fuera poco, Demi escribió "Ethereal" en la descripción de su publicación, que en Español significa "Etérea", algo así como sutil, tenue, puro, sublime, aprovechándose de su innegable belleza.

"Deliciosa", "Damn!!! Smokin’!!!", "Que corpo maravilhoso!!!", "I like you me" (Tú me gustas), "Hermosa y fogosa", "Guauu, muy rica mami", son algunos comentarios que se ha llevado Demi Rose desde el pasado 23 de enero, además de otros que solo exhiben emojis que denotan admiración.

Pues al momento, Demi Rose ha recogido 902.382 corazones rojos, entre los que destacan el del cantante Lorenzo Méndez, y se pueden leer más de 8 mil 500 comentarios.

