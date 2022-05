Demi Rose se luce frente al espejo y presume lo que es suyo en bikini animal print

Entre tantas fotografías que circulan de la modelo Demi Rose en redes sociales, destacan un par de éstas, en las que la británica se luce frente al espejo y presume lo que es suyo en bikini animal print en tono azul, que pese al tiempo que tienen de publicadas, siguen generando emociones.

No es un secreto para los fans y seguidores de Demi Rose que ella es partidaria de lucir su figura a diestra y siniestra en la web; no obstante, fotografías como éstas, los dejan literalmente babeando o suspirando debido a los ángulos que se pueden apreciar de la modelo y el entorno.

Y es que, Demi Rose ha logrado cautivar al público virtual con una publicación en la que fue etiquetada y en la que se le ve luciendo un bikini animal print en versión víbora pero en todos azules, desde verano de 2020, en plena pandemia causada por el Covid-19.

Fue el sitio de Instagram @demirosefanpagee, que publicó este par de fotografías de la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido y al pie de las mismas se puede leer una descripción simple pero atractiva: "follow @demirosefanpagee for more" (Sigue a @demirosefanpagee para más).

Esta vez, Demi Rose luce sus curvas y exquisita figura desde todos los ángulos, y es que, aparece recargada sobre la encimera de un tocador de baño con un espejo de frente, punto en el que la británica que apenas tenía 24 años (aproximadamente) dejó ver sus encantos delanteros, así como su angelical rosto.

Pero las instantáneas han sido tomadas viendo a Demi Rose de espaldas, por lo que estratégicamente, pueden verse sus dos lados, por delante y por atrás. Por supuesto, que esta postal llama bastante la atención de los internautas, debido a que no sólo se puede ver la alborotada cabellera de Demi Rose.

Si no también su redondeada retaguardia, cinturita y gran parte de sus piernas perfectas. Lo que claro, ha generado las reacciones de los fanáticos de la modelo que siguen a esta fanpage (página de fans). Aunque, pese a la belleza de la modelo, algunos dijeron lo que pensaron, como: "Dodgy steyl" (Acero dudoso), señalando que la modelo tiene un cuerpo que no es suyo del todo.

Otros más, se dejaron caer a los pies de Demi Rose con halagadores comentarios: "Feel the love" (Enamorado) o un "Gostosa" de un fan portugués, que significa "Delicioso". Un total de 3,731 corazones rojos son los que hasta el momento ha logrado la fanpage, así como 24 comentarios.

