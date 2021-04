Demi Rose se levanta la blusa y presume lo que hay debajo

Una vez más Demi Rose volvió a deslumbrar a sus millones de seguidores de Instagram, ahora con una fotografía que compartió en sus historias en donde levanta su blusa y presumiendo lo que hay debajo.

Mientras posa frente a un espejo y sin sujetador, fue que la influencer británica provocó más de algún infarto entre sus fieles admiradores de las redes sociales, al levantar su blusa y dejar al descubierto sus enormes atributos que Dios le dio, mientras modela un estallado pantalón.

Constantemente Demi Rose desafía la censura de las redes sociales, especialmente de Instagram donde comparte más material subido de tono, imágenes en pequeños bikinis o simplemente desnudos con los que deja poco a la imginación de sus más de 16 millones de seguidores.

Siendo una amante de la naturaleza, el pasado 22 de abril, la joven de 26 años nacida en Brmingham, Inglaterra, celebró el Día de la Tierra con una increíble fotografía en la que aparece recostada entre plantas y desnuda, cubriendo su enorme busto con pétalos de rosa.

“Feliz Día de la Tierra. Ha sido una bendición experimentar la vida en este hermoso planeta al que no le damos suficiente crédito”, escribió Rose junto a la postal que rápidamente ganó más de 400 mil Me gusta y un sinfín de comentarios, en su mayoría de caballeros que no dudan en admirar la belleza de la joven influencer.

Demi Rose y la imagen que compartió en sus historias.

Actualmente Demi Rose es una de las influencers favoritas de millones de personas de las redes sociales, espacio donde trata de inspirar el amor propio tras vivir un momento difícil durante su juventud tras querer perder peso.

"Tenía una figura curvilínea a los 16 y quería perder una gran cantidad de peso, así que pasé por un período en el que me volví tan delgada y me sometí a una dieta estricta. Estaba tan infeliz y odiaba mi cuerpo", confesó la famosa durante una entrevista al diario le Daily Mail por lo que un día decidió cambiar su estilo de vida y comenzar a aceptarse tal y como es.

"Un día me desperté y me di cuenta de que tenía que mejorar por mí misma. Empecé a ir al gimnasio, a comer normalmente, y ahora tengo tanta confianza en mi cuerpo", señaló durante la misma entrevista.