Después de un tiempo de estar en su casa en una reconocida isla de España, la modelo Demi Rose se dice obra de arte mientras luce despampanante en diminuto bañador rojo, la tarde de este lunes; pues apenas se le ve el atuendo playero por estar confeccionado con casi puros listones.

Y es que la británica de 27 años, no tiene reparo al presumir su más exquisita figura de reloj de arena con los outfits que sean, desde los vestidos más entallados, hasta los de pronunciados escotes o bien, los bikinis más chiquitos con los que casi no deja nada a la imaginación.

Y sin más ni más, posando muy cerca de la cámara, como sólo ella sabe hacerlo, puso por delante su sensualidad con tremenda pose y uno de sus bikinis más atrevidos, Demi Rose causó una revolución en Instagram desde el primer minuto de compartida dicha postal.

Y su afán por llegar todo el mundo es tan evidente, que la británica nacida en Birmingham, Reino Unido que habla el idioma Inglés -aunque pocas veces se le haya escuchado hablar-, cruzó fronteras y escribió en Español la frase con la que claramente se identifica:

"La vida es una obra de arte", escribió al pie de su postal, que ya ha comenzado a arrasar con un buen número de likes y comentarios que siempre dejan ver la admiración de sus fanáticos de todo el mundo que ya llegan a casi 20 millones de seguidores en Instagram.

Y es que al primer minuto de haber publicado dicha postal, cobró 2,352 corazones rojos y 76 mensajes y en una hora justamente, ha logrado llegar a los ojos de por lo menos 74,497 mil de ellos que son los que le han dejado un corazón rojo y ya se leen 1,022 comentarios.

Su colega Desiree Schlotz ha dicho: "So stunning omg" (Que impresionante OMG), y la británica ha causado la misma impresión tras escribir el mismo adjetivo calificativo. "So gorgeous" (Que diosa), "Wooooo beautiful amore" (Wooooo hermosa amore) y alguien más ha apoyado la idea de Demi Rose: "Beautiful fine art" (Hermoso arte fino).

"Your great photo" (Tu gran foto), "Beautiful" (Hermosa), "Ohh la la laaa", "So beautiful" (Que hermosa), "Adorably" (Adorable), son otros de los mensajes que ha recogido Demi Rose.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!