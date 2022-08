Demi Rose se desamarra el sostén en la piscina ante el Sol como testigo de su belleza

La modelo Demi Rose no para de hacer de las suyas, pues en su estancia en la isla de Mykonos, Grecia, la británica sigue haciendo sus 'travesuras', que elevan la temperatura corporal y ¡hacen suspirar a cualquiera!... Y en una reciente postal, se mostró con el sostén desamarrado dentro de la piscina y con una hermosa puesta de Sol como testigo.

Pero esa no fue su única 'travesura', pues la británica presumió su redondeada retaguardia que lució de espaldas, recargada en la piscina, disfrutando del cielo anaranjado que se funde con el mar ante la puesta de Sol.

El blanco, fue el color que Demi Rose eligió para lucir esta vez su figura de reloj de arena de espaldas y luego de perfil, tras traer sobrepuesto el sostén que desamarró. La top model de raíces europeas, se dio el lujo de posar desde una piscina techada y decorada con piedra en la pared, que es parte de la habitación del hotel en Mykonos, Grecia.

Lee también: Demi Rose muestra su corazonsote en mini bañador en playas de Mykonos, Grecia

El Sol, fiel testigo de su belleza

El atardecer la modelo disfrutó desde las aguas del Mar Egeo, fue testigo de la descomunal belleza de ella, pues aunque la toma fue 'de lejos', se pueden ver claramente los atributos con los que Demi Rose tiene acostumbrados a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram a verla casi cada día con una foto nueva.

"Energy unmatched [Energía inigualable] @cavotagoomykonos", se lee al pie de sus dos atrevidas postales que ya ha provocado cientos de reacciones y comentarios, sin dejar de lado el corazón naranja que hace referencia al cielo.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Su colega en este nivel de modelaje Daphne Joy sólo le lanzó un "Goddess" (Diosa) con todo y llamaradas de fuego; mientras que el también modelo Cary Tauben, sólo prendió fuego a la publicación. Y otros fans que "califican" las hazañas de Demi Rose, preguntan:

"What is your opinion on a girl making the first move?" (¿Cuál es tu opinión sobre una chica haciendo el primer movimiento?); y alguien más aseguró: "Out of competition" (Fuera de [cualquier] competencia). También: "Your great post" (Tu gran publicación).

Y la admiración por la británica de 27 años sigue: "Its just perfect... Impressive photo!" (Es simplemente perfecto... ¡Impresionante foto!), "Lonely girl" (Chica solitaria), y hasta le hicieron una petición especial: "Just marry me already" (Ya cásate conmigo). Al momento, Demi Rose ha logrado 193,738 corazones rojos y 1,530 comentarios.

Síguenos en