Demi Rose se convierte en una flor del desierto con body y botas vaqueras

Pese a que la modelo Demi Rose ha dejado miles de kilómetros atrás a América -luego de su visita este verano y otoño-, la británica no puede olvidar las postales que protagonizó en diferentes paisajes naturales de California en Estados Unidos y la más reciente de éstas, la deja ver como una flor en el desierto tras posar con sexy body y botas vaqueras.

Demi Rose no tiene límites en cuanto a su manera de posar ante la cámara y durante su estancia en California, la también estrella de las redes sociales aprovechó cada instante para hacer lo que más que gusta y posó como una linda vaquerita de sexy body blanco y un par de ostentosas botas en tono rosa fucia, amarillo y negro.

Entre los múltiples aciertos que la británica de 26 años ha tenido a lo largo de su carrera como modelo, luego de la infinidad de imágenes que ha regalado a sus fanáticos de todo el mundo, a través de redes sociales, se sabe que Demi Rose está dispuesta a conquistar Hollywood, pues aunque no es actriz, su objetivo es llegar a cobrar fama como una de las estrellas con más brillo.

Y su reciente visita a Estados Unidos podría no ser casualidad, sino tal vez un aviso a los productores de Hollywood de que quiere romperla en grande. No por nada, Demi Rose se asentó en California por más de un mes, en las ciudades más chic como Berverly Hills, Los Ángeles o los parajes más alejados de la ciudad como en Malibú o Joshua Tree, en los que sus fotos son poco más que un gran espectáculo.

"Take a picture it lasts longer" (Toma una foto, dura más), escribió la top model de raíces europeas, tras posar muy sexy acostada de perfil y tomando una foto con una colorida cámara instantánea que hicieron juego con sus botas vaqueras.

Esta vez, Demi Rose se concentró más en la postal que tomaría que en posar a la cámara de Danny Desantos, su fotógrafo de cabecera, quien se lleva la mejor parte de los encantos y exuberantes curvas de la británica.

Y tras ello, la cuenta de Fayer Browne reaccionó con: "One of my favourites from the trip #spacecowgirl #planetperfect" (Una de mis favoritas del viaje #chicavaqueraespecial #planetaperfecto); "I think this is my fave ever" (Creo que ésta es mi favorita), se lee por parte de la make up artist (maquillista) Lilli Kelly.

"Amazing pic!!!" (¡Increíble foto!), "Divina", "With such a model, we want to linger" (Con una modelo así, queremos tardarnos), escribió otro sde sus fanáticos; y el halago que nunca podría faltar en su publicaciones de Instagram, también se hizo presente como "Diosa".

Al momento, Demi Rose ha logrado impactar con su belleza a no menos de 254 mil de sus 18.7 millones de seguidores y se pueden leer alrededor de 2 mil mensajes.

