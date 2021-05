Demi Rose se convierte en diosa con nuevo look y sutil maquillaje

La modelo Demi Rose se describe a sí misma, como una apasionada de lo místico, por lo que acostumbra a hacer introspección al mismo tiempo que muestra sus más atravidas postales, como la que justo acaba de publicar; pues la británica, se convirtió en diosa luciendo con nuevo look y sutil maquillaje, no sin presumir sus obligados escotes.

En la descripción de su cuenta oficial de Instagram, considera que: "The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical..." (La emoción más bella y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico...).

Aunque por otro lado, la top model, a sus 26 años, ha puesto literalmente el mundo de cabeza con su belleza, y esta vez no fue la excepción. Pues Demi Rose, lució muy recatada con una nueva imagen y un maquillaje que además de realtar su especial belleza, la convierten una diosa.

"The Goddess doesn't enter us from outside; she emerges from deep within. She is not held back by what happened in the past. She is conceived in consciousness, born in love, and nurtured by higher thinking", escribió Demi al pie de su publicación en la que muestra una tercia de postales.

Lo que en Español significa: La Diosa no entra en nosotros desde fuera; ella emerge de lo más profundo de su interior. Ella no se detiene por lo que sucedió en el pasado. Ella es concebida en conciencia, nacida en el amor y alimentada por un pensamiento superior.

Por lo que la estrella de las redes sociales, no sólo acaparó la mirada de sus más de 16.5 millones de fanáticos alrededor del mundo por su maquillaje y peinado, sino por mostrar sus encantos con un atuendo de diosa que incluye un corsé con imágenes tipo renacentista, con un especial escote y se complementa con tela beige con caída, que abre y deja ver sus esculturales piernas.

Esta vez, Demi Rose, posó desde London, United Kingdom (Londres, Reino Unido), según la ubicación de su publicación, sentada al filo de un sillón de una elegante sala. Por otro lado, el poder de convocatoria de la modelo nacida en Birmingham RU, que a escasos 50 minutos de haber compartido esta tercia de imágenes, ya ha acaparado la mirada de 56,180 seguidores.

Demi Rose ha dejado bien claro que una reina no nace desde afuera de una mujer, sino se va creando desde el interior, y es por ello, que ha generado hasta el momento 605 comentarios que apoyan su idea. Entre estos se leen algunos como:

