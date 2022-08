Demi Rose se compara con un ángel y hace desvariar con micro outfit

Luego de dejar huella en la isla de Mykonos, Grecia, la modelo Demi Rose se mostró en casa de nuevo, en la también isla de Ibiza, pero en España; y se comparó con un ángel haciendo desvariar con micro outfit y un pal de alas blancas.

Demi Rose compartió una serie de postales en las que de nuevo destacó su figura de reloj de arena con un micro bikini blanco que combinaron con las alas de ángel que utilizó el pasado viernes en plena luz del día.

Posando de espaldas y boca abajo de frente la modelo británica volvió a mostrar sus atributos comparándose con dicho ser celestial. Y para no dejar duda de su belleza, Demi Rose se mostró con su angelical rostro así como la perfección de su cuerpo.

Haciendo cosas de ángel

Esta vez, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, se vistió de ángel, comparándose incluso con una escultura que reposa en el jardín de su casa de Ibiza, España y con el mar de fondo como testigo de su descomunal belleza.

"Doing angel things" (Haciendo cosas de ángel) escribió la modelo de 27 años justamente para recibir el pasado fin de semana, con un quinteto de postales fuera de serie en las que deja ver toda su anatomía y sus curvas en su máxima expresión.

Por ello, Demi se ha llevado la sorpresa de muchos de sus fans, entre ellos, la modelo Elly, quien escribió al verla: "Omg loveee it ! Angel babe" (¡Dios mío, me encanta! Ángel bebé)... Y los ánimos de otros famosos se encendieron al verla y no lo ocultaron: "Keep me warm" (Mantenme fogoso)...

Otros más la llamaron "Luminary" (Luminaria) y alguien más subió de nivel con su comentario: "You are truly a perfect beautiful beautiful Goddess truly most perfect and amazing" (Eres verdaderamente una diosa perfecta hermosa hermosa verdaderamente más perfecta y increíble).

Alguien vio su : "Intelligence" (Inteligencia), y Demi Rose también recibió halagos como: "So beautiful" (Qué hermosa). Al momento, son al menos 320 mil seguidores lo que han dejado estampado su corazón rojo y se pueden leer más de 2,800 mensajes en la caja de cometarios que exponen la admiración de la modelo europea.

