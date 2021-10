Demi Rose se baja la minifalda y emociona a sus fans de México

Las últimas postales de la modelo Demi Rose indican que se encuentra disfrutando de las costas del suroeste de México, país cuyos fanáticos se sienten emocionados por su presencia; y es que su última hazaña radicó en bajarse la minifalda.

Tulum, Quintana Roo, conocido como uno de los paraísos más hermosos del suroeste mexicano, fue el sitio elegido por Demi Rose para cautivar a sus 17.9 millones de seguidores alrededor del mundo. Pues al posar con poca ropa, la británica deleitó la pupila a chicos y grandes.

Dentro de una de las características habitaciones de los hoteles de la zona, Demi Rose lució esplendorosa al fotografiarse frente al espejo mientras bajaba su minifalda y lucía curvas de infarto.

Y por si fuera poco, y al estilo de su colega, la también modelo chilena Daniella Chávez, la británica de 26 años utilizó un mini sostén que no alcanza a cubrir sus enormes encantos delanteros, con los que enloquece a más de uno.

Esta vez, la descripción de la top model, fue "@prettylittlething" -la firma que representa en todo el mundo-, mientras en la ubicación de la publicación dejó claro que está en Tulum, Quintana Roo, México.

Y tras los comentarios que ha desatado la británica luego de su última publicación en su cuenta de Instagram, ha generado singulares comentarios como el colocar un pastel o unas piezas de pollo. Aunque también se leen otros como: "Sweet goddess" (Dulce diosa), o "Gorgeous Demi!!!" (¡Demi Preciosa!).

Otros más se leen: "You are beautiful woman" (Eres una mujer hermosa), "Beautiful! Breathtaking as always" (¡Hermosa! Impresionante como siempre). Al momento con el pacífico mexicano de fondo, Demi Rose ha logrado más de 3,500 comentarios.

Por otro lado, la diva del mundo, ha recogido más de 440 mil corazones rojos, entre los que destacan el de la firma Faye Browne Hair, para las que también colabora.

