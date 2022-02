Aunque cada vez se da más a desear con sus publicaciones en redes sociales, debido a la poca frecuencia con la que se deja ver, la modelo Demi Rose se alista para el 14 de febrero y posa muy escotadita ¡de rojo! La británica se valió de su belleza y desde su trinchera ya vislumbra lo que tiene planeado para el próximo Día del Amor a la Amistad.

Pues fue a través de sus historias de Instagram que la top model de 26 años, mostró su belleza entre vídeos y fotografías en los que no dejó cabo suelto de su belleza y más bien, invitó a sus más de 19.5 millones de fanáticos a que la vieran muy de cerquita.

Y es que, Demi Rose vistió de rojo con un tremendo escote mientras lució un make up (maquillaje) en tonos rosados y rojos, una seductora mirada y un outfit que le quedó muy corta, pues parece que le hizo falta algo de tela.

No obstante, Demi Rose apareció muy cerquita de la cámara mediante un vídeo que colgó en sus historias, presumió su belleza innegable impecable e incomparable.

Y tras alistarse para la celebración del próximo San Valentín, la británica apareció seduciendo con sus encantos y en la misma historia nombró a dos de los expertos que la ha dejado así de guapa: @aaliyadiaz @fayebrownehair

Lo relevante del vídeo (captura que se ve a continuación), es que Demi Rose apareció con un un rayón rojo con el que cubrió parte de su anatomía, lo que indica que en realidad, le hizo falta falta tela y aprovechó un plumón para cubrir los desperfectos más perfectos para muchos de sus fanáticos alrededor del mundo.

Así es que, si así fue como Demi Rose anuncia su próxima hazaña que tal vez ya tenga preparada para maravillar al mundo como cuando posó sin ropa, acostada sobre el campo y con un camino de pétalos de de rosas rojas cubriendo sus encantos que de no haber sido por ellos, hubieran quedado al aire.

Y habrá qué esperar al próximo lunes a ver con qué novedad sale la británica que ha logrado seducir a todo mundo con su belleza y esa figura de reloj de arena y su piel bronceada que luce muy tonificada ante los rayos del sol.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!