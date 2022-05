Demi Rose revela insólita blusa de perlas que la hicieron ver como joya cara

No cabe duda de que el glamour y el estilo son parte de la personalidad de la modelo Demi Rose quien recientemente reveló una insólita blusa de perlas que la hicieron ver como joya cara a través de sus historias de Instagram.

Pues hace un par de días, Demi Rose dejó ver su belleza muy cerca de la cámara y deslumbró a sus casi 20 millones de seguidores, luego de lucir con su estilo propio una prenda que sólo ella sabía de qué se trataba, y es que sólo dio una probadita a sus fans de lo que más tarde revelaría.

Se trata de una blusa que apenas si le cubre sus encantos, pero eso sí, es un hecho que la hizo brillar como una joya cara, pues está confeccionada con cadenas doradas y cuendas de perlas blancas que a decir verdad, van muy bien con la personalidad de la británica de 27 años.

¡Una joya muy cara!

La top model de raíces europeas se autodescribió como "Divine" (Divina), luego de posar en los paisajes naturales de Ibiza, España -puerto donde vive-, en un cuarteto de instantáneas en las que brilló con luz propia.

Esta vez, Demi Rose optó por vestir una pareo blanco confeccionado en seda un tanto traslúcida que ajustó sutilmente a su cadera, maravillando a sus seguidores con su abdomen bien definido y marcado, así como ese escotado atuendo, que más que parecer una prenda de vestir, es una joya hecha blusa...

Y como generalmente ocurre, los fans estuvieron de su lado, muy de acuerdo con que luce divina en esas fotos. Uno de los primeros comentarios de su colega Daphne Joy, enuncia: "Divine Demi" (Divina, Demi) seguido de dos corazones rojos, mientras alguien más se refirió a la modelo como "Hot" (Fogosa).

Otros más "mueren" de amor por ella y hubo quien de forma irónica se refirió al atuendo como "Muy habitual". Y entre expresiones como "OMG [¡Oh, Dios mío!¡]" o llamarla "Reina", catalogó a Demi Rose como un ser fuera de serie: "Her attitude savage, but her heart is gold" (Su actitud salvaje pero su corazón es oro).

Al momento, un total de 325,245 seguidores de Demi Rose son los que han reaccionado a su belleza, incluyendo a su fotógrafo de cabecera (quien se lleva la mejor parte de las fotos) Danny Desantos y se pueden leer 3,560 halagadores comentarios.

