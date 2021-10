Demi Rose reta a hacer un hoyo en uno mientras juega golf con micro faldita

No cabe duda de que la modelo Demi Rose sigue ingeniándoselas para atrapar miradas cada vez más, y es que, aprovechando su estancia en Beberly Hills, California, EE. UU., la exuberante británica decidió probar sus habilidades en el golf a la par de utilizar un micro outfit "propio" para la ocasión, y por si fuera poco, retó a hacer un hoyo en uno que es la máxima jugada en dicho deporte.

Demi Rose vistió un suéter rosa pastel de peluche y cuello de tortuga, que combinó con una minifalda plisada que por si ya era corta, a decir verdad se le puede agregar un plus: el de "micro"; pues la candente modelo no escatimó y enseñó más de la cuenta mientras posó de espaldas como es su especialidad.

La top model de 26 años, acompañó su outfit deportivo con un par de tenis color blanco de Dolce & Gabbana con unas flores estampadas en los costados y un par de calcetas rosadas con figuras en caricatura. Y al parecer, los tenis habrían sido mandados a hacer para ella de manera personalizada, pues el derecho dice "Demi" y el izquierdo "Rose" en la parte de en frente.

Y los anteriores no fueron los únicos detalles de su outfit para jugar golf, pues Demi Rose también mostró a detalle sus uñas con un manicure que obedece a un acabado natural con corazones en colores azules, rosas, morados y amarillos, el que utilizaría una teen (adolescente) en cualquier ocasión.

"Do you think I could get a hole in one? @prettylittlething" (¿Crees que podría hacer un hoyo en uno? @prettylittlething), escribió subliminalmente la británica tras lucir además una micro falda con la que enseñó de más, tal vez, esa fue la cereza del pastel de su revelador outfit.

Rose mostró su outfit completo, mientras posaba en un lugar de videojuegos, como lo hizo recientemente la cantante Jennifer Lopez, al estar grabando un vídeo desde un lugar similar. No obstante, la primera de cuatro instantáneas compartidas durante la tarde del psdo jueves, es la que más llamaría la atención entre sus más de 18.3 millones de seguidores en Instagram.

Y robando la atención de sus fans, hubo quien sí logró centrarse en la pregunta y contestó: "I know I can for sure" (Estoy seguro). Alguien más la cuestionó: "Do you have a secret?" (¿Tienes un secreto para lograrlo?). Pero la postal de Demi resulta imposible de evitar ver, por lo que la modelo recibió más comentarios: "So pretty baby" (Muy bonita bebé).

La instantánea de Demi Rose capturada en Los Ángeles, California, ha logrado 414,020 corazones rojos y se pueden leer más de 3,220 mensajes en la caja de comentarios.

