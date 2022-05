Demi Rose restriega su belleza en modo princesa con pronunciado escote

De vuelta en la tierra que la ha visto brillar como una de las modelos favoritas de la web en general, Demi Rose armó toda una algarabía tras restregar su belleza en modo princesa con un vestidazo blanco de pronunciado escote.

Sí, el tono de la pureza se puso de lado de la británica esta vez, haciendo una buena mancuerna entre la belleza de la top model y la sutileza del tono que además de sencillez, porta elegancia y sobriedad. No obstante, se sabe de sobra que Demi Rose no necesita de mucho para lucir espectacular en cada publicación.

Fue el pasado jueves que Demi Rose le dio la bienvenida a un fin de semana más portando este vestido blanco de tela traslúcida cuyo detalle mayor está en el escote que la top model de raíces europeas sabe lucir con estilo y mucha clase.

Lee también: Demi Rose se presume como una joyita con vestido de singular escote

Literalmente un ángel

Y tras su publicación en Instagram, más de 196,100 fanáticos se han pronunciado a la belleza de la famosa, dejando un corazón rojo en su post. Pero hubo alguien que dijo que Demi lucía like A literal angel (como un ángel literalmente). El comentario es de su también colega Lyna Pérez.

Esto, mientras en su descripción se lee: "Don’t go wasting my emotions" (No vayas desperdiciando mis emociones); lo que hace referencia a que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, pide a sus fans ser tomada en cuenta siempre en el gusto de sus casi 20 millones de fans en Instagram, pues para ellos trabaja.

Lee también: Como Daniella Chávez, Demi Rose muestra su pasión por el deporte en prendas muy chiquitas

Y tras verla vestida así, tan sencilla pero tan sutilmente sensual, Demi Rose ya ha hecho suspirar a cientos de miles de fanáticos y fue su colega Daphne Joy, quien le ha dejado un par de corazones rojos. Así mismo, Desiree Schlotz escribió: "So beautiful" (Qué hermosa).

"#bby" (Baby), es otro de los comentarios que se ha llevado la afamada modelo de grandes y definidas curvas. Y hay quien le ha reconocido su estilo: "Stylish" y otros más han calificado su publicación como "Excellent post" (excelente).

Y alguien más atendió su súplica: "No salt no Sugar no wasting her emotions" (Sin sal, sin azúcar, sin desperdiciar sus emociones). Y otro seguidor más aseguró: "I'm head over heels in love" (Estoy loco de amor). Por otro lado, se pueden seguir leyendo un total de 1,888 comentarios al momento.

Síguenos en