Demi Rose regresa a España y recuerda California con tremenda foto

Luego de su viaje de casi dos meses a México y Estados Unidos, la modelo Demi Rose está de regreso en casa en España y recuerda California con tremenda foto, pues tal parece ser que la británica no se puede hacer a la idea de que ya cruzó el Atlántico para volver a ocupar un lugar junto a sus mascotas que dicho sea de paso son alrededor de cinco, por lo menos.

Y tras las intensas postales que Demi Rose regaló a sus fanáticos desde el Caribe Mexicano y luego desde el Pacífico Este en costas californianas, la top model hizo una pausa de una semana para volver a publicar una nueva postal.

Se trata de una instantánea en la que aparece posando desde algún lugar de Californa, Estados Unidos que como siempre exhibe sus curvas al por mayor; pues ya se sabe que a Demi Rose le encanta presumir su figura física con forma de reloj de arena.

Esta vez, la modelo de 26 años, eligió una foto en la que no se le ve la cara sino sólo el dorso y parte de su abdomen tras lucir un bikini negro y un pareo de cuero con acabado en flecos, y aunque lució sus prominentes curvas al máximo, en esta ocasión, Demi no quiso dar la cara, literalmente.

"The view" (La vista), escribió la británica en su última publicación de su cuenta de Instagram, refiriéndose a las fotos capturadas desde Joshua Tree, California, pues Demi no sólo mostró su cuerpo, si no también un par de postales del lugar.

"Get it" (Consíguelo), "Football forever!" (Fútbol por siempre), "QUEEN" (Reina), "Perfect wifey " (Esposa perfecta), "Magnificent sexy body" (Magnífico cuerpo sexy), "A beautiful view" (Hermosa vista), "Your is breathtaking", (Tú eres magnífica), "Dior & Desert" (Dior y Desierto), son algunos de los comentarios que la británica ha logrado reunir.

Otros más se leen: "I think i’II pass" (Creo que pasaré), entre un total de 1,405 mensajes al momento; en tanto, Demi Rose ha logrado nuevamente cautivar a más de 208 mil fanáticos de los más de 18.7 millones que conforman sus seguidores.

Por otro lado, llena de nostalgia, la modelo ha compartido a través de sus historias de Instagram, imágenes de su querido Ibiza, España y de la tranquilidad que vive en su inmensa mansión con vista al Mar Mediterráneo. "Recharging" (Recarga), escribió Demi Rose en las últimas horas tras estar ya en casa.

