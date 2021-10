Demi Rose recuerda a Marilyn Monroe con tentador ajuar blanco

Más coqueta que nunca, posó la modelo británica Demi Rose tras su llegada a Beverly Hills, California, y esta última semana recordó a Marilyn Monroe con tentador ajuar blanco y especial pose desde un camastro, luciendo sus curvas a todo lo que da.

Con un bañador blanco de dos piezas estilo años 60's fue que Demi Rose recordó con honores a la diva del cine estadounidense Marilyn Monroe, quien causara revuelo a su paso por la exquisitez por la que caminaba, la sensualidad que irradiaba y la belleza que poseía.

Así mismo, fue que lució Demi Rose durante su estancia en el estado de California, luego de su paso por el caribe mexicano, donde se dejó ver con un par de fotografías, como Dios la trajo al mundo, dejando mucho a la imaginación, pues sólo posó de espaldas sin prenda alguna y a la par del intenso atardecer.

Su mirada sensual y ese par de piezas que combinó con unas sandalias muy coquetas, dejaron ver una vez más de lo que está hecha Demi Rose, pues no por nada, se ha posicionado como una de las celebridades más visitadas de las redes sociales por fanáticos de todo el mundo.

"What would Marilyn do?" (¿Qué haría Marilyn?), escribió la británica en su publicación del pasado viernes 15 de octubre, para dar paso a un nuevo fin de semana cargado de sorpresas, pues Demi Rose no pasó dejar sábado y domingo par enamorar a sus followers de Instagram, desde donde se le puede ver posando tan sensual.

Y luego de verla en un cuarteto de fotografías, los comentarios no se hicieron esperar, pues, una fan le aplicó la misma pregunta de su comentario a ella: "What would DEMI do!!! You inspire me soooo much girl!!!" (¡¡¡Qué haría DEMI!!! ¡Me inspiras muchísimo chica!), quien además dijo que es su inspiración.

"Goddess" (Diosa), "Stunning" (Impresionante), "Love the shoes on you" (Amo cómo se te ven esos zapatos), "You’re perfect" (Eres perfecta), "How you doing" (Como estás), "Beautiful princess" (Princesa hermosa), "Lovely dear" (Querida adorable), son otros de los casi 4 mil mensajes que ha recibido Demi tras su publicación.

Por otro lado, se puede percibir que la británica de 26 años, ha logrado cautivar con su belleza alrededor de 450 mil seguidores entre los que destaca el corazón rojo del perfil de Faye Browne, una de sus más fieles seguidoras y colegas.





