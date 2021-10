Demi Rose recibe el otoño con bañador que le queda muy chiquito

La tercera estación del año llegó y la modelo Demi Rose no reparó en recibibir el cálido otoño con diminutas prendas como el bañador de tono naranja que hizo ver que le queda muy chiquito... Motivo suficiente para alborotar a sus fanáticos el sábado pasado.

Fue con una inusual pose, que la británica presumió su espectacular figura, estirándose recostada en una silla, y dejando ver que el sosten le queda muy justo, pues -para no variar-, se le salieron sus nenas con las que vuelve locos a sus seguidores, que no por nada, ascienden a más de 17.8 millones.

Demi Rose utilizó su cuenta de Instagram para dar la bienvenida al otoño con un bikini color naranja -uno de los colores favoritos de la británica- que además de presumir su impresionante figura con una postal en close up, demostró que lo suyo, son las prendas más diminutas y ajustadas.

Y qué decir del bikini que acompaña al top, que obedece a una mini tanga que revela una vez más las curvas que posee la top model de 26 años de edad que ha puesto de cabeza al mundo con sus sensuales fotografías en sus redes sociales y su página privada de Only Fans.

"Autumn season is hot @prettylittlething" (La temporada de otoño es calurosa @prettylittlething), escribió Demi Rose en su perfil de Instagram el sábado pasado, no sin olvidar colocar una hoja de maple tras su descipción.

Y tras verla tan sensual, algunos fans y colegas del modelaje, reaccionaron a la belleza de Demi; algunos empezaron por afirmar que aman a la modelo: "Love you" o "Gorgeous figure" (Hermosa figura). También se lee una decalaración de amor: "I’m in love with you!!!!" (¡¡¡¡Estoy enamorado de ti!!!!).

Pero no han sido los únicos comentarios que ha ha recibo Demi desde el sábado pasado con su bienvenida al otoño. "And you are too. Just sayin…" (Y tú también lo eres. Sólo digo...) dijo un fan atendiendo a la descripción de la británica más famosa en redes sociales.

Otro fan más no se quedó con las ganas y confesó: "Comerte deseo". Los piropos en portugués también estuvieron presentes: "Parabéns pela foto esta linda demais" (Felicitaciones por la foto, es tan hermosa). Al momento, Demi Rose ha recibido 4,035 comentarios y ha logrado llegr a los 441,647 corazones rojos.

