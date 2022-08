Demi Rose reaparece como diosa del Olimpo con arriesgada pose y diminuto bañador

Luego de unos días de pausa en su cuenta de Instagram, la modelo Demi Rose reapareció ¡más sensual que nunca! desde Grecia y luciéndose con arriesgada pose y diminuto bañador... como una verdadera diosa del Olimpo.

Así lo hizo ver la británica después de unos días de dejar descansar la vista de sus fanáticos ante sus atrevidas fotografías, pero aunque no publicara post alguno, seguía compartiendo sus puntadas desde las historias de su cuenta de Instagram.

No obstante, la mañana del pasado lunes, Demi Rose hizo lo impensable, pues además de marcar su regreso, también lució el cuerpo de diosa que posee recargada en una pared y sin dejar duda del porqué de su halago como "diosa del Olimpo".

Una verdadera diosa del Olimpo

Y es que la británica de 27 años tiene todo en uno; en ella se reúnen la sensualidad, la belleza, el carisma, la espontaneidad y muchos elementos más que la hacen considerarse una de las modelos más visitadas en las redes sociales y motivo que la ha llevado a cobrar fama con por lo menos 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

"She’s back" (Ella está de regreso), escribió la top model de raíces europeas desde Mykonos, Grecia, último país que ha visitado este verano 2022, al pie de una, pero basta e intensa instantánea.

Y sus fanáticos, no dejaron de maravillarse con su regreso: "I missed you already, Demi!!!" (¡Ya te extrañaba, Demi!), o su colega, la modelo Desiree Schlotz quien se sorprendió con un: "Wow ÁNGEL"; también se lee: "Great job!!" (¡Gran trabajo!).

"Interesting picture" (Interesante foto), "Top picture" (La foto más), "Very nice" (Muy buena), "Very, very Nice shoot" (Muy, muy buen rodaje), son otros de los comentrios, aunque hubo quien le hizo una observación: "why did you even bothered to put that little sticker on? " (¿Por qué te molestaste en poner esa pequeña pegatina?), pues la hubiera querido ver sin nada de nada en el par de encantos que tiene justo debajo del pecho...

Y la arriesgada pregunta del día no se hizo esperar: "Men do you prefer top or bottom?" (¿Los hombres prefieren arriba o abajo?). "Goddess" (Diosa) o "Awesome" (Impresionante) son otros de los halagadores comentarios que han generado la pose y el mini bikini untado a la piel que Demi Rose modela.

Al momento, se pueden leer 3,410 comentarios y han quedado estampados en la publicación de la británica, un total de 287,410 corazones rojos.

