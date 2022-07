A la par del glamour que la modelo Demi Rose demuestra en cada una de sus fotos, también presume toda elegancia, como cuando desde las Islas Maldivas, al sur de Asia, exhibió toda su belleza enfundada en un bañador negro y un sombrero de paja.

Pues con dicho outfit, Demi Rose fue la sensación en ese lugar, y la tercia de postales fueron compartidas en octubre de 2020. Apenas tenía 25 años la británica, cuando desde hace tiempo ya gritaba al mundo cuál era su objetivo de figurar en redes sociales.

Y desde el paraíso que representan las Islas Maldivas, la británica dio cátedra de toda elegancia, glamour y sensualidad al mismo tiempo, luego de modelar el escotado bañador que se pierde entre su retaguardia y un sombrero de paja de ala ancha.

Lee también: Con exótico bañador negro, Demi Rose adorna mar de Ibiza, España

Su fe divina...

Fue tanto el placer para la británica, que al pie de sus atrevidas imágenes, se lee "Santo @alvador", pues hasta la misma Demi rose, se habría sorprendido de su propia belleza.

Y en aquel otoño del 2020, hubo quien la llamó "Hot Lady" (Chica fogosa) o "Blessed with beautiful long hair, beautiful skin and cool hat in black outfit" (Bendecido con un hermoso cabello largo, una piel hermosa y un sombrero genial con traje negro).

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Y es que tras verla posar de frente, de perfil y de casi espaldas, Demi Rose llamó la atención de sus millones de seguidores que no dejaron de halagarla tras su publicación. Y para muestra basta un botón, pues basta ver que son su post, la británica de hoy 27 años, ha logrado un total de 528,190 corazones rojos incluyendo el de su fotógrafo de cabecera Danny Desantos...

Y no conforme con ello, a casi dos años de su publicación, la británica trajo la postal al presente a través de sus historias de Instagram, este viernes.

Demi Rose presume toda elegancia con escotado bañador y sombrero de paja

Síguenos en