Demi Rose presume su perfil sin sostén y deja encantos al aire

Esta primavera 2021, ha tenido una gran bienvenida en la vida de la modelo Demi Rose, quien la dejó llegar de lleno refrescar su exuberante cuerpo y sus partes más íntimas al presumir su perfil y dejar sus encantos al aire, pues la británica, no escatimó en posar ante el lente de la cámara para dar muestra de ello.

Y mientras recibía dicha fescura de la brisa del puerto donde más ama pasar sus días, Ibiza, España, Demi Rose, compartió su momento en su cuenta oficial de Instagram, en donde ha recibido cantidad de comentarios y ha generado millones de reacciones.

La estrella de las redes sociales, escribió: "Sunlit from Heaven @prettylittlething #ad" (Iluminada por el sol del cielo @prettylittlething #anuncio), claro, siendo fiel para la firma de ropa para la que la modelo trabaja, y dando muestra del físico que tiene y que a muchos ha dejado boquiabiertos.

Y es que, la londinense de 25 años, no para de impresionar cada vez que comparte una de sus más atrevidas pero cuidadas postales a sus más de 16 millones de seguidores que tiene alrededor del planeta Tierra, pues siempre resulta agradable a los ojos de sus admiradores.

No es la primera vez que Demi Rose enseña sus encantos de una manera tan atrevida; sin embargo, esta vez, causó los más fogosos comentarios y en el menor tiempo posible, pues apenas daba la bienvenida a la primavera que llegó el 18 de marzo, su publicación se inundó de likes y atrevidos mensajes.

"What does that mean.. Jesus is sacred and would never leave Chicago" (¿Qué significa eso? Jesús es sagrado y nunca dejaría Chicago), se lee en el primer mensaje, de un fan, que al parecer, se incomodó con la seductora postal de Demi.

"I do not mind as much as you think!" (¡No me importa tanto como crees!), "God I wish I was your chair" (Dios, desearía ser tu silla), "Who are still single? (¿Quién está todavía soltero?), "Love you" (Te amo), "Do nou love me" (No me amas), o "Wow" con una llama prendida en medio de la expresión, son los primeros comentarios que saltan a la vista.

No obstante, es una garantía que siempre que la modelo londinense, quien el próximo 27 de marzo cumple 26 años, se llenen de reacciones y comentarios a segundos de publicar sus instantáneas. Por ello, al momento se pueden leer 3,340 comentarios se ven 489,106 corazones rojos.