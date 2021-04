Demi Rose presume su escultural figura, sólo con chamarra de mezclilla abierta

No es un secreto para nadie que la modelo Demi Rose gusta de lucir su escultural figura a través de las redes sociales, así como la que lució durante los últimos días en la que fácilmente se le puede comparar con la Venus de Milo -que en realidad se llama La Afrodita de Milo-, una icónica estatua -inspiración de Alejandro de Antioquía-, hacia los años 130 a. C. y 100 a.C., representativa del período helenístico de la cultura griega.

Y es que, con ese cuerpo que la modelo británica tiene, es comparable con una figura como tallada a mano, que no tiene ningún defecto visible; por lo que Demi Rose ha sido llamada "Diosa". A través de su perfil personal de Instagram, fue que la top model dejó una vez más con la boca abierta y el ojo cuadrado a sus fanáticos.

"Bare witness to my evolution @boohoomanofficial" (Testigo desnudo de mi evolución @boohoomanofficial), escribió Demi Rose al pie de la postal que ha causado revuelo entre sus más de 16 millones de seguidores en los últimos días.

Y no por nada, pues una vez más la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, volvió a dejar sus encantos al descubierto en una postal muy cuidada, en la que no enseña de más, pero tampoco deja mucho a la imaginación; pues Demi mostró su escultural figura y además, con una piel perfecta.

Fue un par de fotografías con la que la modelo favorita de los internautas, conquistó de nuevo Instagram, en las que presumió su figura como si fuera un reloj de arena. Su maquillaje sutil con labios color cereza y un iluminador que destacó su belleza, además de su peinado de cola de caballo y una larga trenza, complementaron la genial idea de Demi para lograr su cometido.

Y además de "Diosa", Demi se ha llevado los más halagadores comentarios de su publicación de hace cinco días; pues sin duda, es una de las favoritas de los internautas y de sus colegas, por su belleza natural y su cuerpazo de infarto.

"Wow Wow wow", "I wish I had someone near me", (Desearía tener a alguien cerca de mí), "Best photo!", (¡La mejor foto!), "Smile" (Sonríe), "There is no so faithful friend, as a good book" (No hay amigo tan fiel como un buen libro), son algunos de los comentarios que le han hecho llegar los fanátios a la londinense; aunque algunos, resultan un poco raros y fuera de lugar.

"Wow face body hair everything so perfect" (Wow cara, vello corporal, todo tan perfecto), escribió una fanática luego de ver la perfección de Demi Rose, aunque también hubo quien preguntó con un: "Only fans?" (¿Sólo fans?), si esa foto se puede ver en alguna página privada.

Al momento, la sensual publicación de Demi Rose ha enamorado a 738.751 personas, incluyendo a su fanpage (página de fans) @demirosemawbyox; también se pueden leer 8,844 comentarios.