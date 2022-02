Desde hace casi nueve años, la modelo Demi Rose se ha perfilado como una de las celebridades más vistas en redes sociales y recientemente presumió su belleza como una de las mujeres más bellas de Europa con un nuevo cambio de look, ¡más rubia!

Y es que, pese a que Demi Rose se caracteriza por mostrar su silueta a diestra y siniestra tras cientos de fotografías en su cuenta de Instagram -principalmente-, también ha compartido una que otra postal muy de cerca en la que se puede ver a la perfección su belleza.

Fue a través de sus historias de Instagram, que la británica despotricó con una postal que sin duda, ha enamorado a más de uno y sin decir palabra alguna, ha gritado a todo mundo su belleza con una nueva postal.

Pero no sólo eso, pues la modelo y celebridad de las redes sociales, presumió un nuevo cambio de look que destaca su cabellera más rubia y lacia, así como el retoque de sus lashes (pestañas) que luce en cada postal que protagoniza.

"I still can't get over I'm blonde" (Todavía no puedo superar que soy rubia), se lee en una de las historias que compartió la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido hace 26 años.

"Lashes by my favorite..." (Pestañas hechas por mi favorita...) nombrando a la experta en hacerla lucir como toda una muñequita. Demi Rose utilizó además una boina tipo francesa con la que sin duda, lució más glamorosa y chic al mismo tiempo.

Además, la celebridad, lució como casi nunca se le ha visto, cubierta y con un outfit más relajado de una chamarra tipo cazadora que le cubrió al cien por ciento sus atributos y sólo dejó ver su innegable belleza junto a un chico que parece ser el estilista que le cambió su imagen.

Los obligados likes y comentarios no se pueden ver debido a que se trata de una historia de Instagram, pero muy probablemente, la británica ha recibido un sinfín de piropos y halagos por lo guapa que luce.

Demi Rose presume su belleza tras cambio de look, ¡más rubia! Foto Historias Instagram Demi Rose

