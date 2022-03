Demi Rose presume que hay abundancia tras posar con pantalón que se le marca

En su reciente viaje por el Mar Caribe, en la Isla de Santa Lucía, la modelo Demi Rose ha hecho de todo por seguir cautivando a sus fanáticos, y en una de sus tantas publicaciones, presumió con todas sus letras que hay abundancia tras posar con pantalón que se le marca.

En un punto paradisíaco de la Isla de Santa Lucía, fue que posó Demi Rose con un atuendo color rosa pastel y otros tonos que obedece a un pantalón tipo palazzo y un micro sostén del mismo tono que apenas si alcanzó a cubrir sus encantos.

Incluso, la británica de 26 años utilizó un manto en la cabeza como simulando ser una mujer afgana o de alguna cultura oriental, en pleno occidente del mundo.

La top model de raíces europeas fue muy concreta esta vez con su descripción: "Abundance" (Abundancia) escribió Demi seguido de un corazón rojo vibrando.

No obstante, la primera de cinco instantáneas, es la que marca más abundancia pero en su cuerpo con su enorme retaguardia que se marca tras utilizar el pantalón tipo palazzo.

"Sobrepasas el límite de la hermosura, fascinante", "You are beautiful" (Eres hermosa), "An absolute masterpiece" (Una obra maestra absoluta), "Greetings from Mexico" (Saludos desde México), "LOVE THE COLORS ON YOU* MY BESTIE*" (AMO LOS COLORES EN TI* MI MEJOR*), son algunos de los fogosos comentarios que Demi Rose se ha llevado.

"Beautiful" (Hermosa), "Georgous" (Diosa), "Que bella", "Hermosa bebe me encanta la 4 foto bebe, buena tarde, bonita", "Divinamente hermosa", "Bambolina", "Beautiful, Beautiful", son otros de los más de 3,800 mensajes que ha recibido.

Por otro lado y después de haber provocado fuertes emociones entre sus casi 20 millones de seguidores, Demi Rose ha hecho que la volteen a ver, por lo menos 448,774 fanáticos de Instagram, quienes le han propinado un corazón rojo.

