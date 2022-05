Demi Rose presume los merecidos lujos que se daba desde Francia

¡El frío le hizo los mandados!... ¡sí!, pues durante su estancia en la zona más gélida de Francia como es Courchevel, Rhone-Alpes, la modelo Demi Rose se dio el lujo de posar una y otra vez con diminutos vestuarios que dejaron ver casi cu completa anatomía entre transparencias, tirantes que cubrían justos sus encantos y/o las prendas más diminutas. Y en el lugar, la británica presumió los lujos que se dio en una piscina techada.

Pues además de demostrar los lujos que disfrutó y las fotos más encantadoras, que dedicó a sus fanáticos, Demi Rose remató con la que sería la última publicación desde Rhone-Alpes, Francia, antes de volver al occidente para vivir su primer Coachella Fest. en Colorado Tx, EE.UU. (el pasado mes de abril), en el que por su puesto, lució sus más encantadores outfits.

Pero volviendo a sus últimos días en Francia, Demi Rose mostró el lujo al que ha sido merecedora, tras vestir un traje de bañador color negro que no tendría nada de relevante, si no fuera por el tremendo escote delantero y por supuesto, ese corte trasero de 'hilo dental', que a cualquiera llama la atención.

Desde la piscina, Demi arrancó piropos

Una serie de hoteles son los que se encuentran en la fría zona francesa, no obstante, como la nieve es uno de los protagonistas que normalmente invaden la zona todo el año, la mayoría cuentan con la obligada piscina entre techos y paredes y por supuesto, con un nivel de agua que pueda se soportable para que los turistas disfruten de un baño como si estuvieran en un clima tropical, pero eso sí, siempre luciendo sus cuerpos con sus diminutos bañadores, como el caso de a británica.

La modelo nacida en Birmingham, Reino Unido compartió una tercia de postales desde el pasado 14 de abril, con las que por supuesto dejó impactados a sus más de 19.4 millones de seguidores, luciendo sus atributos delanteros y parte de su retaguardia.

"Hot girl spring?" (¿Chica fogosa primaveral?), se lee en la descripción de la británica, quien no reparó ni tuvo el menor de los recatos en volver a lucir una vez más su tremenda figura que la ha colocado como una de las celebridades más vistas de las redes sociales.

Así, la británica, hija de Christine Mawby y Barrie Mawby (ya fallecidos), ha puesto muy en alto su nacionalidad e incluso, la ciudad de donde es originaria. La ex del rapero estadounidense Tyga ha vuelto a generar toda una algarabía entre sus seguidores de Instagram y es por ello que no han dejado de estampar sus comentarios en su publicación de mediados de abril pasado.

Y es que, Demi Rose se ha ganado el reconocimiento de 377,932 seguidores, incluyendo el de su fiel amiga Robyn Isherwood con quien la británica ha tenido algunas aventuras. Y ante ello ha se ha visto envuelta en cuestionamientos como "Does the queen reply?" (¿Responde la reina?), o el comentario que ella podría decir: "I'm pretty!" (¡Soy bonita!) y el clásico "Looking so sexy babe" (Luciendo tan sexy nena).Pues al momento, se pueden leer 3,560 mensajes que representan uno y otro piropo hacia la top model.

