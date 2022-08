Demi Rose presume lo suyo luciendo faldita que levanta el aire

La modelo Demi Rose no deja de dar muestra de lo que es capaz de hacer y hace unas horas presumió que tiene lo suyo luciendo faldita que levanta el aire gracias un atrevido outfit rojinegro tras ¿despedirse? de Mykonos, Grecia.

Pues la británica de 27 años estaba a punto de abordar un helicóptero que la llevaría de regreso a Ibiza, España, el puerto donde reside la también estrella de las redes sociales; así lo ha hecho ver a través de sus historias de Instagram hace unas horas.

Demi Rose vistió un outfit de blusa pegada con cuello alto y sin mangas acompañada de unas botas largas y un bolso de mano en forma de rosa en tono rojo carmín, pero la que no podía faltar y fue la cereza del pastel del atuendo fue la faldita negra que dejó ver sus encantos tras ser manipulada por el aire.

Lee también: Demi Rose pone la muestra a Daniella Chávez de cómo lucir un corsé strapless con estilo

De regreso a casa la 'diosa griega'

Con el helicóptero más que listo para llevar a Demi de vuelta a casa, la famosa por su cuenta de Only Fans, se valió de su belleza y su poder de atracción para mostrar una vez más su retaguardia que ha encantado a millones de fans desde hace nueve años, cuando incursionó en el mundo de las redes sociales.

"With a taste of your lips, I'm on a ride" (Con el sabor de tus labios, estoy de paseo), se lee al pie de su publicación del pasado sábado, mientras hace un tributo a la cantante estadounidense Britney Spears tras escucharse de fondo su éxito "Toxic Horse" en versión remix.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y tras hacerse de la vista gorda, un fan le pregunta: "Aren’t you ever scared of helicopters?" (¿Nunca te asustan los helicópteros?), pero también se puede ver la admiración de sus fanáticos que se quedaron casi sin palabras, tras comentarios como "Woow" o "Amazing" (Increíble).

"Nuff said!" (¡Nuff dicho!), "Love it dear" (Me encanta, querida), "OMG wow you are gorgeous baby" (OMG wow eres hermosa bebe), son otros de los mensajes que le han hecho llegar a la británica que son su belleza pone de cabeza ¡a cualquiera!

En tanto, se pueden ver más de 127 mil corazones rojos tras su publicación sabatina y se leen mensajes de admiración de 1,200 -una buena parte de sus casi 20 millones de seguidores alrededor del mundo-.

Síguenos en