Demi Rose presume exuberantes atributos en body suit negro, al lado de lujoso convertible rojo

Como si fuera una fémina de los años 70's, así fue como posó la modelo Demi Rose, desde la isla de Capri, Italia, en su reciente viaje, al lucir un body suit color negro mientras aprovechó para presumir sus exuberantes atributos al lado de un lujoso automóvil convertible rojo.

El cuarteto de postales que compartió la británica, corresponden a una serie de postales en las que se le ve modelando diversos outfits que como siempre enmarcan y resaltan sus curvas. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la celebridad de las redes sociales, dejó con la boca abierta a más de uno.

Pues Demi Rose no tiene reparo en mostrar sus mejores y más sensuales fotografías, lo que ha llevado a posicionarse como una de las grandes modelos europeas conocida internacionalmente de todos los tiempos. Y en esta ocasión, por si fuera poco, sus últimas postales recobran sofisticación al posar al lado del convertible clásico color rojo encendido.

"Get in loser, we’re going shopping" (Entra perdedora, vamos de compras), escribió la europea al pie del cuarteto de postales cuya tercera imagen, se le ve luciendo su redondeada retaguardia mientras posa con un par de lentes blancos muy al estilo de la finada actriz y cantante Marilyn Monroe en los 60's.

Y qué decir del escote tan pronunciado que Demi Rose engalanó con sus encantos que le fascina presumir la famosa de 26 años, los que literalmente han puesto de cabeza a todo el mundo cibernauta que gusta de disfrutar cada postal de la modelo.

Por tanto, Demi Rose se ha hecho merecedora a cientos de miles de corazones rojos y miles de comentarios, entes lo que se leen: "This outfit on you" (Este atuendo en ti), "Passion can drive you crazy, but is there any other way to live?" (La pasión puede volverte loco, pero, ¿Hay otra forma de vivir?).

También se lee: "Beautiful pic" (Hermosa foto) o "Wow, beautiful Demi" (¡Wow, hermosa Demi!), "OMG never wanted this series to end girl!! Your perfectionnn Demi!!" (¡Dios mío nunca quiso que esta serie terminara, niña! Tu perfección Demi!!).

Su colega Lynna Pérez también reaccionó a los encantos de Demi Rose con un: "This look, you never disappoint" (Esta mirada, nunca decepcionas), aunque hubo quien la llamó todo lo contrario: "Baddest female" (La mujer más mala). Alguien más apostó por que: "This is Your great photo" (Esta es tu gran foto).

Al momento, se pueden leer más de 4,840 mensajes y la publicación de Demi Rose se ha visto inundada por 550,510 corazones rojos.

