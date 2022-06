Demi Rose presume desayuno de princesa en elegante bañador blanco

Tras visitar Bali (isla de Indonesia), la modelo Demi Rose presumió su desayuno de princesa digno de una fémina como ella; no obstante, el alimento y su forma tan glamorosa de presentarlo, no fue todo, pues para darle su toque personal, la británica posó con un elegante bañador blanco de una manga.

Y es que, viajar por todo el mundo o por lo menos, pasear por los lugares menos concurridos, es sin duda, un gusto de Demi Rose que se da por lo menos tres o cuatro veces al año. Y lugares como Tanzania, Las Islas Maldivas, el Caribe Mexicano, los lugares más emblemáticos de Estados Unidos o los gélidos paisajes de Francia, son los que se han visto adornados con la presencia de la top model de raíces europeas.

Pero además de desafiar el gusto por los lugares más concurridos respecto al resto del mundo, Demi Rose le da un plus con su propio estilo, pues utiliza los atuendos más chiquitos o menos convencionales para mostrarse ante sus seguidores de todo el planeta Tierra.

Desayuno de princesa

Su viaje a Bali no fue reciente, pues la británica visitó el paradisíaco lugar en pleno verano de 2019 (antes de la pandemia generada por el Covid-19), pero fue ella misma, quien lo trajo al presente, al recordar a sus fanáticos cómo fue su estancia en la isla asiática, al sur del continente.

"Breakfast fit for a Princess" (Desayuno digno de una princesa), escribió Demi Rose en su cuenta de Instagram al pie de su publicación de un par de postales, en las que se le ve lucir un elegante pero despampanante bañador blando que, aunque no tiene un gran escote (como es costumbre) en la parte de arriba, sí lo tiene en las piernas; pues Demi Rose lució sus caderas como es su costumbre, sólo que esta vez, un poco más pronunciadas.

Y no por nada, Demi se ha llevado la admiración de sus seguidores, quienes le han enviado piropos tras poner esa foto en el presente, como si hubiera sido ayer: "Mi ricura de princesa divina, te amo mi princesa divina", "A breakfast for the most beautiful woman in the world" (Un desayuno para la mujer más bella del mundo).

Y es que, Demi Rose acompañó su exquisito desayuno, con un "I [corazón] U" al filo de la piscina de aquel majestuoso lugar rodeado de la exuberante vegetación propia de un clima tropical. No obstante, no todo mundo ve con buenos ojos que la británica se luzca de una y otra forma en sus redes sociales, pues también ha recibido malos comentarios por parte de los haters.

Pero su belleza la salva de esos mensajes tan fuera de lugar, pues a decir verdad, Demi no le hace daño a nadie con su belleza y cuerpazo. "Food for that fabulous figure" (Alimento para esa figura fabulosa), es otro de los comentarios que le ponen del lado del gusto de los que sí la aprecian que son muchos más que sus haters.

Al momento, Demi Rose ha ganado terreno entre las estrellas de las redes sociales con cientos de miles de corazones rojos que ha recogido, así como los mensajes de halagos que se pueden leer, en su mayoría.

