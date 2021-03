Demi Rose presume curvas boca abajo ¡como Dios la trajo al mundo!

Luego de un año de tantas tragedias que se suscitaron en el mundo tras la llegada del coronavirus, la modelo británica Demi Rose, pidió un sólo deseo en medio de un campo lleno de vegetación, pero eso sí, presumiendo sus exuberantes curvas mientas posa boca abajo, de lo más natural.

Fue durante pleno invierno y desde Ibiza Magic Island -como la británica llama al puerto de Ibiza, España-, que Demi Rose lanzó su más grande deseo al universo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que deja claro que quiere tener una vida en paz y sin preocupaciones.

"My wish is to stay always like this. Living quietly in a corner of bliss..." (Mi deseo es quedarme siempre así. Viviendo tranquilamente en un rincón de felicidad...".

Lo que por supuesto causó miles de comentarios y sobra decir que no fue precisamente por su pedimento, sino por la pose que Demi Rose eligió para lanzar al mundo su deseo más profundo. Y es que, la londinense de 25 años, no tiene pena en andar presumiendo sus gloriosas curvas, pues sabe lo que tiene y de lo que es capaz, no por nada se ha convertido en una estrella de las redes sociales.

La también modelo Bethany Lily April fue la primera en reaccionar y no esconder su asombro al ver a Demi Rose tirada boca abajo en el campo rodeada de vegetación, mientras presumía con delicadeza sus exuberantes atributos: "Wowowowowoow", comentario que tiene 308 'me gusta'.

Otra de sus colegas, Sophia Brows, también expresó su admiración hacia la belleza de la londinense, sólo posteando un tarro de miel; ¿qué habrá querido decir la modelo?

Así mismo, otras modelos de su mismo nivel y de diferentes nacionalidades, reaccionaron al ver a su amgia, pero el comentario de Ana Cherí, fue el que destacó la belleza de Demi: "The prettiest flower in the field" (La flor más bonita del campo).

"So dreamy" (Tan soñadora), "The camera man is living the life" (El camarógrafo está viviendo la vida), "I would slurp the sweat from your crack" (Sorbería el sudor de tu raja), "Second slide is my POV while I give Demi a massage" (La segunda diapositiva es mi punto de vista mientras le doy un masaje a Demi), "I have now decided that I want to be a professional photographer" (Ahora he decidido que quiero ser un fotógrafo profesional), son algunos de los atrevidos comentarios que la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido.

Un total de 1.410.343 personas, han regalado un corazón rojo a la seductora publicación de Demi Rose y ha generado y sorprendentemente 17,418 comentarios.