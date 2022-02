Demi Rose presume cita su amor mientras luce ajustados leggings

Tras festejar intensamente el mes del amor y la amistad, la modelo Demi Rose presumió una cita con su amor mientras luce ajustados leggings; pues si se pensaba que la británica no tenía por quien soñar en el amor, ésta es la prueba de que sí existe.

Luego de ser un cupido para sus seguidores y adjudicarse el título de la diosa del amor para todo el mundo, cuyos seguidores ascienden a 19 millones en Instagram, Demi Rose, mostró que hay alguien 'que le mueve el tapete'... ¿de quién se trata?

Pues la propia top model pidió a sus adscritos a su red social de la camarita, que siguieran viendo las demás fotografías para conocer al amor de su vida. Y se trata de nada más y nada menos que ¡de su mascota! Un perrito de raza French Poodle, que la acompaña a todos lados, hasta en sus aventuras más intensas frente la cámara.

Lee también: Demi Rose se viste de cupido, flecha a followers como diosa del amor

Claro, no sin antes lucir espectacular, con un escotado corsé de encaje y un par de leggings colo negro, que la hicieron ver toda una diva. De tres postales en las que Demi Rose lució su exuberante anatomía y su belleza sinigual, es la tercera de éstas, la que revela que su gran amor es su mascota.

"Swipe to see my date" (Desliza para ver mi cita), se lee en la descripción de la postal, mientras que ha recibido ya, más de 5,120 comentarios, entre los que destacan el deseo de muchos de tener la suerte de ese perrito o de incluso ser él para estar cerca de Demi Rose.

Lee también: Demi Rose en modo enamorada con vestido traslúcido ¡de peluche!

"#beautyqueen", "I love it", "This is your great photo" (Ésta es tu gran foto), "Woooooow Demi, you are soooooo perfect. I love your body" (Woooooow Demi, eres tan perfecta. Amo tu cuerpo), "Perfect", "Gorgeous" (Diosa), se lee en los mensajes más recientes.

Y hubo quien también reclamó a Demi por jugar 'bromitas': "There are those who want to play pranks?" (¿Hay quienes quieren jugar bromas?), con una indirecta muy directa, o "Wow wooooooow beautiful" y "Very beautiful" (Muy hermosa).

Por otro lado, son 581,115 fanáticos, los que al momento, seguramente han pensado que Demi Rose saldría con una pareja de verdad; por lo que por supuesto entraron a ver su publicación, sin imaginarse si quiera que se trataba de su fiel canino.

Síguenos en