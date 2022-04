Demi Rose presume cinturita como Thalía con ceñido overol blanco

Ni con transparencias ni poca ropa; esta vez, la modelo Demi Rose presumió su cinturita como la de la cantante Thalía tras lucir un ceñido overol blanco mientras pasa sus días en los Alpes franceses en la región de Courchevel de ensueño.

Sí, aunque Demi Rose es partidaria de lucir sus tremendas curvas y definida figura de reloj de arena con pocas y escotadas prendas, ahora la británica ha lucido sólo su silueta tras vestir un ajustado overol color blanco, ideal para pasar los días soleados en un lugar como Courchevel, Rhone-Alpes, Francia.

La modelo de raíces europeas, ha vuelto a conquistar a sus fanáticos de las redes sociales a través de su cuenta de Instagram, con un par de publicaciones en las que aparece disfrutando del paisaje y el lugar junto a una de sus amigas, pues aunque es raro verla posar al lado de alguien más, la modelo nunca anda sola disfrutando de sus aventuras.

Su diminuta cintura como la de Thalía

No es un secreto para nadie que Demi Rose tiene un cuerpazo de infarto y sus curvas son notablemente definidas; no obstante, su redondeada retaguardia y sus grandes encantos delanteros hacen ver a Demi Rose como si tuviera una figura un poco "desbordada".

Pero desde los Alpes franceses, la británica de 27 años lució su cinturita a través de un ceñido overol blanco que de no ser por cubrir todo su cuerpo, no dejaría nada a la imaginación. Y en su última publicación de Instagram, posó junto a su amiga Anna Celia Paul.

En una primera publicación en la que aparece volando por los aires desde un helicóptero, la afamada modelo escribió: "Where we going?" (¿A dónde vamos?), lo que supone una invitación a sus más de 19.3 millones de seguidores pero al mismo tiempo, una adivinanza sobre a dónde va.

"Make more posts like this" (Haz más publicaciones como ésta), "Enjoy the nice weather!! I hope you have a relaxing day today" (Disfruta del buen tiempo!! Espero que tengas un día relajante hoy), son algunos de los mensajes y buenos deseos que la británica recibió en su primera publicación.

Y junto a su amiga Anna Celia Paul, la top model de raíces europeas dijo: "Just doing bestie things" (Sólo haciendo cosas de mejores amigas), mientras compartió una segunda postal arriba de un teleférico con una pequeña grabadora al lado.

A dos escasas horas de haber publicado su postal en la nieve, Demi Rose ha logrado llamar la atención de por lo menos 64.671 seguidores y se pueden leer 525 mensajes.

Por su parte, Thalía se ha caracterizado a lo largo de su carrera artística de más de tres décadas, por ser una de las figuras con la cintura más diminuta entre las cientos de famosas que pertenecen a las filas del espectáculo mexicano y extranjero y así luce su exquisita figura la estrella de 50 años.

