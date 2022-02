Demi Rose posa en bikini y luce todos sus ángulos en al espejo; la llaman rico bombón

Desde hace ocho años por lo menos, la modelo británica Demi Rose ha brillado en redes sociales como una de las celebridades más vistas a nivel mundial; y es que, sus fotos circulan a diestra y siniestra por la web y entre la infinidad de éstas, destaca una en la que aparece posando frente al espejo con un coordinado de lencería de bikini traslúcido con el que luce todos sus ángulos y la llaman rico bombón.

No obstante, el o la fan que ha tenido a bien, compartir la foto de la británica de 26 años, deja ver su admiración hacia Demi Rose y algo más, ¡su preferencia sexual como bisexual!; pero no es la única que se siente atraída por la británica, pues a decir verdad, la top model ha sido inspiración para millones de seguidores a nivel mundial.

Pues con un total de un poco más de 19 millones de seguidores en todos los rincones del globo terráqueo, sólo indica una cosa: la aceptación y admiración que tienen por la británica de casi 27 años; y es que su forma de posar y lucir los atuendos más inusuales, quedan como anillo al dedo en su espectacular figura.

Lee también: El bañador de flores con el que Demi Rose conquistó isla italiana

Dicha publicación pone a Demi Rose en lo alto de la cima, tras lucir todos sus ángulos luego de posar frente al espejo con dicho coordinado de lencería color negro con porta liguero y queja ver la belleza de la top model a media luz .

"I'm actually in love with this woman! She's absolutely gorgeous and is completely the reason I'm bi! #demirosemawby #demirose #stunning #sexy #lingerie #curvy #blacklingerie #suspenders #beautiful #dreamgirl".

Lee tmbién: Muy cerquita de la cámara, Demi Rose luce sus atributos en jacuzzi

Lo que para los hispanohablantes significa: ¡Estoy realmente enamorado de esta mujer! ¡Ella es absolutamente hermosa y es completamente la razón por la que soy bisexual! #demirosemawby #demirose #impresionante #sexy #lencería #curvy #blacklingerie #tirantes #hermosa #dreamgirl

Y pese a que se trata de una publicación de una fanpage (página de fans) los fanáticos no se han guardado su comentarios; entre estos se leen algunos como: "Siempre bella", "Hi love" (Hola amor) o "Que rico BOMBÓM".

Y las decenas de corazones rojos no han podido faltar entre los nueve comentarios que al momento se leen, desde el pasado 20 de julio de 2020; lo que indica que es una publicación un poco antigua pero no pasada de moda. También se pueden ver 335 reacciones.

Síguenos en