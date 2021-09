Demi Rose posa desde Positano, Italia y hace realidad los sueños

Con su reciente viaje a islas de Italia, la modelo Demi Rose ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos, al presumir su característica figura de reloj de arena; y es que, la británica no para de modelar para quienes admiran sus postales artísticas, como las que se tomó recientemente desde la provincia de Positano, lugar desde donde la top model asegura hacer los sueños realidad.

A través de una serie de publicaciones y diversas fotos y vídeos, Demi Rose ha endulzado la vista de sus 17.6 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram, pues la celebridad de las redes sociales ha engalanado con su belleza y cuerpazo, a las firmas de ropa que orgullosamente porta.

No obstante, Demi Rose cambió lo "convencional" por lo "extraordinario" y posó con un atuendo color piel que corresponde a un glamoroso bañador de dos piezas conformado por un sujetador strapless bordado con pedrería que apenas alcanza a cubrir sus encantos.

Por otro lado, el atuendo de un delicado mini bikini, también se hace acompañar de una cinturilla confeccionada en organza que hace juego con el sensual outfit. Así mismo, la británica no desaprovechó la oportunidad para mostrar una foto de espaldas en la que luce su redondeada retaguardia, con la que normalmente vuelve locos a sus seguidores.

"Where dreams and fantasies Are reality" (Donde sueños y fantasías son realidad), escribió Rose con el escenario natural de la provincia de Positano, Italia, asegurando que al menos para ella, sus anhelos y deseos se han cristalizado.

Su colega, la modelo Jessica Alves, ha reaccionado a la innegable belleza de la británica y escribió: "Love this!! @demirose" (Amo eso @demirose); otros más han reaccionado a las curvas de la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido y la han catalogado como "Adorable" y "Perfecta".

Aunque otros más, sin salirse de la línea de los mismos comentarios, también han expresado: "Beautiful and gorgeous, hot sexy" (Hermosa y maravillosa, fogosa y sexy). "Oh my God!" (¡Dios mío!), "Wooow, beautiful" o "I love the way you look" (Amo la manera en la que luces), son otros halagos a los que se ha hecho merecedora la británica a sus 26 años.

Más de 576,500 seguidores han reaccionado con el obligado corazón rojo y ha sido tanta la impresión que h causado entre propios y extraños, que se pueden leer no menos de 5,460 mensajes entre los que los más fervientes seguidores, no paran de demostrarle su admiración y otras cosas.

